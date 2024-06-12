«Новый фонтан»: видео с прорывом теплосети в Астане разлетелось в соцсетях

Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

Очевидцы поделились видеокадрами порыва теплосети в Казнете, сообщает Kazpravda.kz   

Фото: instagram.com/astanovka98/

Столичные жители выразили недовольство по поводу инцидента на улице Богембая.

Многие горожане оставили гневные комментарии в соцсетях и попросили городскую администрацию побыстрее устранить неполадки.   

«Получается, что находится в районе небезопасно, может рвануть в любом месте?», «Коррупция вылазит наружу», «В честь приезда южнокорейского лидера - салют!», «Новый фонтан», «Хорошо, что никто не ставил машину над люком», – пишут фолловеры.   

Сотрудники предприятия «Астана-Теплотранзит» принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением необходимых мероприятий по подготовке города к предстоящей зиме.

«В ходе проведения обязательных гидравлических испытаний, по адресу ул.Богенбай Батыр 24/2 Сарыаркинского района, выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО «Астана-Теплотранзит» незамедлительно выехала на место», –  говорится в официальном сообщении.

Также они добавили, что в данное время участок отключен и выведен на ремонт.

 

#Астана #канализация #прорыв #люк #«Астана-Теплотранзит»

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