«Новый фонтан»: видео с прорывом теплосети в Астане разлетелось в соцсетях

Фото: instagram.com/astanovka98/

Столичные жители выразили недовольство по поводу инцидента на улице Богембая.

Многие горожане оставили гневные комментарии в соцсетях и попросили городскую администрацию побыстрее устранить неполадки.

«Получается, что находится в районе небезопасно, может рвануть в любом месте?», «Коррупция вылазит наружу», «В честь приезда южнокорейского лидера - салют!», «Новый фонтан», «Хорошо, что никто не ставил машину над люком», – пишут фолловеры.

Сотрудники предприятия «Астана-Теплотранзит» принесли извинения за временные неудобства, связанные с проведением необходимых мероприятий по подготовке города к предстоящей зиме.

«В ходе проведения обязательных гидравлических испытаний, по адресу ул.Богенбай Батыр 24/2 Сарыаркинского района, выявлен порыв на теплосети. Ремонтная бригада АО «Астана-Теплотранзит» незамедлительно выехала на место», – говорится в официальном сообщении.

Также они добавили, что в данное время участок отключен и выведен на ремонт.