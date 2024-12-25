Канат Бозумбаев посетил пострадавших пассажиров самолета

Правительственная комиссия во главе с вице-премьером прибыла в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Как доложил аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, на месте крушения самолета работали 22 бригады скорой помощи и 6 бригад ЦМК (центр медицины катастроф). В областной многопрофильной больнице было подготовлено 30 коек хирургического и травматологического профиля и 10 реанимационных коек.

В многопрофильную областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В детской областной больнице находятся двое несовершеннолетних. Все пациенты получают лечение в полном объеме.

Канат Бозумбаев поручил ответственным лицам обеспечить качественное лечение и надлежащий уход, а также сообщил, что в Актау прибыла команда высококвалифицированных специалистов из ведущих научных медицинских центров страны. В их составе – реаниматологи, травматологи, хирурги, комбустиологи и другие специалисты.

Далее Канат Бозумбаев встретился с правительственной делегацией из Азербайджана. Вице-премьер переговорил с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Наби Оглу Набиевым.

Представители правительственной делегации из Азербайджана поблагодарили народ Казахстана за оказываемую помощь.