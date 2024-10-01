Канатные дороги на Шымбулак временно закроют

Они должны пройти профилактический ремонт перед началом зимнего сезона
По информации пресс-службы горного курорта Шымбулак, с 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога «Медеу - Шымбулак» будет закрыта, сообщает Kazpravda.kz
С 30 сентября по 3 ноября включительно «Комби-1» и «Комби-2» будут закрыты.
С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога «ККД-4» будет закрыта.
Подняться на Шымбулак после 21 октября будет возможно только на эко-автобусах, такси или электрокарах.
«Автодорога «Медеу - Шымбулак» закрыта с понедельника по воскресенье с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Соответственно проехать на авто можно до 09:00, в обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 и после 18:00. Пеший проход для туристов без ограничений», – говорится в официальном сообщении.