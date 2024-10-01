Канатные дороги на Шымбулак временно закроют

Фото: пресс-служба НОК РК

По информации пресс-службы горного курорта Шымбулак, с 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога «Медеу - Шымбулак» будет закрыта, сообщает Kazpravda.kz

С 30 сентября по 3 ноября включительно «Комби-1» и «Комби-2» будут закрыты.

С 21 октября по 3 ноября включительно канатная дорога «ККД-4» будет закрыта.

Подняться на Шымбулак после 21 октября будет возможно только на эко-автобусах, такси или электрокарах.