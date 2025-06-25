Почти на 40% вырос поток туристов из КНР, посетивших Алматы в I квартале этого года

Фото: Управление туризма Алматы

День туризма Алматы прошел в Гонконге в рамках 39-й Международной туристической выставки International Travel Expo (ITE), объединенной с 20-й MICE Travel Expo. В ходе мероприятия подписано 30 меморандумов о сотрудничестве с зарубежными компаниями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление туризма Алматы

«Казахстан интересен жителям Гонконга, Китая, Макао. Туристов впечатляет дружественная и приятная атмосфера, природа, кухня, национальные традиции Казахстана. Это необычно и очень ярко — такого не встретишь в других странах. Надеемся, что в дальнейшем связи между странами будут только укрепляться», - отметила Ольга Минакова, лицензированный гид и представитель туристического совета Гонконга, напомнив, что в прошлом году власти Гонконга организовали инфотур в Казахстан.

По данным Департамента статистики Гонконга, несмотря на численность населения около 7,5 млн человек, в 2024 году жители региона совершили более 104 млн вылетов, предпочитая направления в Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Исполняющий обязанности Генконсула Казахстана в САР Гонконг и Макао, КНР Камиль Бекенов добавил, что рынок выездного туризма Гонконга активно растет.

«Прогнозируется, что в 2025 году его объем составит 860 млн долларов США, а к 2035 году – около 2 млрд. Казахстану важно использовать эту возможность и привлекать больше туристов из данного региона», - сообщил он.

В управлении туризма Алматы отмечают растущий интерес к городу как к уникальному туристическому центру Центральной Азии. По статистике, за первый квартал 2025 года Алматы посетили свыше 20 тыс. туристов из КНР — это на 39% больше, чем годом ранее. С учетом этого развивается авиасообщение с Китаем. Уже действует прямой рейс Алматы – Гуанчжоу, в этом году откроется маршрут в Шанхай. Ведётся работа по расширению авиасообщений в Чэнду и Пекин.

«Этот рост - прямое свидетельство растущего интереса к Алматы как к уникальному туристическому центру Центральной Азии. С учетом увеличившегося потока туристов активно развивается авиасообщение. Все это открывает больше возможностей для укрепления культурного и туристического обмена между нашими странами», – отметил главный специалист управления туризма Алматы Алмас Акпаев.

Международная туристическая выставка International Travel Expo прошла в Гонконге с 12 по 15 июня. В мероприятии приняли участие более 500 туристических компаний и организаций из 64 стран и регионов. Выставку посетили свыше 70 тыс. человек, включая более 7 600 специалистов отрасли. Казахстан был представлен Генеральным консульством РК в Гонконге, управлением туризма Алматы и рядом казахстанских туроператоров.

Стенд Алматы, организованный городским управлением туризма, привлек внимание благодаря насыщенной интерактивной программе – выступлениям домбристов, мастер-классам по прикладному искусству, фотозоне с национальными костюмами и казахской гастрономической зоне. Представители Алматы в период проведения выставки провели более 100 встреч с иностранными туроператорами, туристическими агентствами и СМИ.