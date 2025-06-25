Алматы укрепляет позиции на туристическом рынке Азии

Туризм
107
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Почти на 40% вырос поток туристов из КНР, посетивших Алматы в I квартале этого года

Фото: Управление туризма Алматы

День туризма Алматы прошел в Гонконге в рамках 39-й Международной туристической выставки International Travel Expo (ITE), объединенной с 20-й MICE Travel Expo. В ходе мероприятия подписано 30 меморандумов о сотрудничестве с зарубежными компаниями, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Управление туризма Алматы

«Казахстан интересен жителям Гонконга, Китая, Макао. Туристов впечатляет дружественная и приятная атмосфера, природа, кухня, национальные традиции Казахстана. Это необычно и очень ярко — такого не встретишь в других странах. Надеемся, что в дальнейшем связи между странами будут только укрепляться», - отметила Ольга Минакова, лицензированный гид и представитель туристического совета Гонконга, напомнив, что в прошлом году власти Гонконга организовали инфотур в Казахстан.

По данным Департамента статистики Гонконга, несмотря на численность населения около 7,5 млн человек, в 2024 году жители региона совершили более 104 млн вылетов, предпочитая направления в Японию и страны Юго-Восточной Азии.

Исполняющий обязанности Генконсула Казахстана в САР Гонконг и Макао, КНР Камиль Бекенов добавил, что рынок выездного туризма Гонконга активно растет.

«Прогнозируется, что в 2025 году его объем составит 860 млн долларов США, а к 2035 году – около 2 млрд. Казахстану важно использовать эту возможность и привлекать больше туристов из данного региона», - сообщил он.

В управлении туризма Алматы отмечают растущий интерес к городу как к уникальному туристическому центру Центральной Азии. По статистике, за первый квартал 2025 года Алматы посетили свыше 20 тыс. туристов из КНР — это на 39% больше, чем годом ранее. С учетом этого развивается авиасообщение с Китаем. Уже действует прямой рейс Алматы – Гуанчжоу, в этом году откроется маршрут в Шанхай. Ведётся работа по расширению авиасообщений в Чэнду и Пекин.

«Этот рост - прямое свидетельство растущего интереса к Алматы как к уникальному туристическому центру Центральной Азии. С учетом увеличившегося потока туристов активно развивается авиасообщение. Все это открывает больше возможностей для укрепления культурного и туристического обмена между нашими странами», – отметил главный специалист управления туризма Алматы Алмас Акпаев.

Международная туристическая выставка International Travel Expo прошла в Гонконге с 12 по 15 июня. В мероприятии приняли участие более 500 туристических компаний и организаций из 64 стран и регионов. Выставку посетили свыше 70 тыс. человек, включая более 7 600 специалистов отрасли. Казахстан был представлен Генеральным консульством РК в Гонконге, управлением туризма Алматы и рядом казахстанских туроператоров.

Стенд Алматы, организованный городским управлением туризма, привлек внимание благодаря насыщенной интерактивной программе – выступлениям домбристов, мастер-классам по прикладному искусству, фотозоне с национальными костюмами и казахской гастрономической зоне. Представители Алматы в период проведения выставки провели более 100 встреч с иностранными туроператорами, туристическими агентствами и СМИ.

#Алматы #туризм #International Travel Expo

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Врачи направляются в села
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
ИИ: игра по правилам
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
Введена в строй новая подстанция
Балхаш привлекает туристов
Рассмотрены перспективы земледелия
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Поможет ребятам Talpyn
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
Закон Республики Казахстан
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Токаев назначил замминистра обороны
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Балхаш привлекает туристов
Узы дружбы и добрососедства
Отдых становится разнообразнее
«Ауыл аманаты»: как предприниматель из Катон-Карагая развив…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]