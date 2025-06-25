Об этом сегодня сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в рамках заседания Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

В текущем году в рамках реализации президентской инициативы «Таза Қазақстан» Министерством проведена работа по обновлению Национального стандарта экотуризма. Ранее действующий Стандарт был утвержден 2017 году.

Данное решение стало частью системных мер по реализации постоянной республиканской акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, а также служит развитию устойчивого туризма и продвижению экологической культуры в стране.

Развитие экотуризма — один из ключевых приоритетов государственной политики в сфере туризма. Новый стандарт призван сформировать бережное и осознанное отношение к природе, содействовать сохранению биоразнообразия и укреплению ответственного туризма.

Что изменилось: