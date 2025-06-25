В Казахстане впервые официально определены принципы экотуризма

Туризм
1
Венера Баталова
корреспондент

Об этом сегодня сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в рамках заседания Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

В текущем году в рамках реализации президентской инициативы «Таза Қазақстан» Министерством проведена работа по обновлению Национального стандарта экотуризма. Ранее действующий Стандарт был утвержден 2017 году.

Данное решение стало частью системных мер по реализации постоянной республиканской акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, а также служит развитию устойчивого туризма и продвижению экологической культуры в стране.

Развитие экотуризма — один из ключевых приоритетов государственной политики в сфере туризма. Новый стандарт призван сформировать бережное и осознанное отношение к природе, содействовать сохранению биоразнообразия и укреплению ответственного туризма.

Что изменилось:

  • Впервые определены и официально закреплены принципы экотуризма на основе международного опыта
  • Уточнены требования к туристическим организациям и услугам
  • Введены чёткие критерии качества, охватывающие экологичность продукции и транспорта, охрану природы и культурного наследия
  • Стандарт разработан с учётом международной практики и рекомендаций Глобального совета по устойчивому туризму (GSTC)
  • Обновлённый документ устанавливает единые правила и ориентиры для всех участников туристической отрасли, обеспечивая баланс между развитием инфраструктуры и охраной окружающей среды.

 

#экотуризм #Таза Қазақстан #отношение к природе

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Врачи направляются в села
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Введена в строй новая подстанция
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
ИИ: игра по правилам
Балхаш привлекает туристов
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Рассмотрены перспективы земледелия
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Поможет ребятам Talpyn
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Закон Республики Казахстан
Тариф почти как в столице
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Токаев назначил замминистра обороны
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Алматы укрепляет позиции на туристическом рынке Азии
Балхаш привлекает туристов
Узы дружбы и добрососедства
Отдых становится разнообразнее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]