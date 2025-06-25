Об этом сегодня сообщил министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов в рамках заседания Правительства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК
В текущем году в рамках реализации президентской инициативы «Таза Қазақстан» Министерством проведена работа по обновлению Национального стандарта экотуризма. Ранее действующий Стандарт был утвержден 2017 году.
Данное решение стало частью системных мер по реализации постоянной республиканской акции «Таза Қазақстан», инициированной Главой государства, а также служит развитию устойчивого туризма и продвижению экологической культуры в стране.
Развитие экотуризма — один из ключевых приоритетов государственной политики в сфере туризма. Новый стандарт призван сформировать бережное и осознанное отношение к природе, содействовать сохранению биоразнообразия и укреплению ответственного туризма.
Что изменилось:
- Впервые определены и официально закреплены принципы экотуризма на основе международного опыта
- Уточнены требования к туристическим организациям и услугам
- Введены чёткие критерии качества, охватывающие экологичность продукции и транспорта, охрану природы и культурного наследия
- Стандарт разработан с учётом международной практики и рекомендаций Глобального совета по устойчивому туризму (GSTC)
- Обновлённый документ устанавливает единые правила и ориентиры для всех участников туристической отрасли, обеспечивая баланс между развитием инфраструктуры и охраной окружающей среды.