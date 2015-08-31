Канье Уэст планирует баллотироваться в президенты США

Жания Уранкаева
Фото с сайта lifenews.ru
На церемонии вручения премии Video Music Awards MTV, которая прошла в ночь на понедельник в Лос-Анджелесе, популярный американский музыкант и продюсер Канье Уэст неожиданно заявил о своем желании выдвинуть кандидатуру на пост главы государства США, передает Kazpravda.kz со ссылкой на kp.ru.

"Как вы, наверное, могли бы догадаться к этому времени, в 2020 году я решил баллотироваться на пост президента", – сказал Уэст в традиционной речи после получения статуэтки VMA, которую вручила ему певица Тэйлор Свифт.

Зрители отреагировали на слова рэпера бурными аплодисментами. Кстати, Канье и его супруга Ким Кардашьян не скрывают своих политических взглядов. Так, недавно они решили поддержать кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. 

Напомним, Канье Уэсту за достижения в творческой карьере организаторами престижного ежегодного конкурса музыкальных видеокипов – MTV Video Music Awards – присуждена специальная премия имени Майкла Джексона. 

