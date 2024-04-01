Каннабис легализовали в Германии

Отныне жителям ФРГ в возрасте от 18 лет можно иметь при себе на улице не более 25 граммов для своих нужд, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Фото: freepik.com

Вызвавший в германском обществе полемику закон, регулирующий хранение и выращивание каннабиса, вступил в силу в ФРГ.

"Согласно новым правилам, дома разрешено выращивать не более трех кустов конопли или иметь для собственных нужд максимум 50 г каннабиса. Растение отныне исключено из списка запрещенных веществ", - говорится в сообщении.

На публике теперь можно курить каннабис, но запрещено это делать рядом с детьми, подростками, а также около детских садов, школ, игровых и спортивных площадок и на пешеходных зонах в дневное время.

С июля на втором этапе легализации обществам любителей каннабиса, контролируемым государством, можно будет при соблюдении строгих условий выращивать коноплю и раздавать наркотик членам таких организаций. Одновременно закон предусматривает меры по предупреждению зависимости от каннабиса.

Частичная легализация каннабиса еще в 2021 году была включена в коалиционное соглашение Социал-демократической партии Германии, "зеленых" и Свободной демократической партии. Министр здравоохранения Карл Лаутербах заявлял, что теперь уже вступивший в силу закон является вынужденной мерой. По его оценке, он позволит государству оградить граждан от более опасных курительных смесей и других наркотических средств, которые бесконтрольно распространяются на черном рынке.