Канвон - 2024: Юношеская национальная сборная Казахстана вылетела в Южную Корею

В Астане состоялись торжественные проводы сборной Казахстана на IV зимние юношеские Олимпийские игры 2024, которые откроются 19 января в южнокорейском Канвон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Фото: пресс-служба НОК РК

Среди участников встречи – сборная команда по конькобежному спорту и шорт-треку, лыжным гонкам, биатлону, хоккейная команда, а также тренеры и врачи сборной, представители Национального Олимпийского комитета Казахстана и Министерства туризма и спорта РК.

Во время торжественной церемонии флаг Казахстана был вручён Ерасылу Шынгысхан – семнадцатилетнему шорт-трекисту и Кристине Шумековой – члену сборной по конькобежному спорту. Ерасыл и Кристина еще раз подчеркнули, что с гордостью пронесут флаг страны во время «Парада Наций» на церемонии открытия Игр.

Спортивная делегация Казахстана в Канвон представлена 41 спортсменом в пяти видах спорта (9 дисциплин): биатлон, кёрлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей с шайбой, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, горнолыжный спорт, фристайл параллельный могул. Для большинства членов сборной старты в Канвон станут первым опытом участия в крупных международных соревнованиях олимпийского масштаба.

«Задача юношеских Олимпийских игр заключается в двух вещах: первая - более глубокое знакомство с олимпийскими ценностями, с олимпийской миссией мира и взаимопонимания между друг другом, вторая - это мотивация продолжить свой олимпийский путь к зимним Олимпийским играм, в данном случае к Милан-Кортина 2026. К примеру, 341 участник зимних юношеских Олимпийских игр участвовал в Олимпиаде в Пекине в 2022 году и завоевал 53 медали, включая 24 золотые. Я уверен, в вас достаточно упорства, мастерства и желания стать одними из них. Все, что я хочу пожелать вам сегодня в преддверии стартов – удачи в самый нужный момент!» – сказал шеф миссии Канвон 2024, руководитель департамента спорта НОК Казахстана Елсияр Канагатов.

IV зимние Юношеские Олимпийские Игры Канвон-2024 откроются 19 января и пройдут до 1 февраля в провинции Канвон в Южной Корее, которая уже принимала зимние Олимпийские игры Пхенчхан 2018. На юношеских Олимпийских Играх в Южной Корее планируется участие 1800 спортсменов из 50 стран мира. Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин). Спортивная делегация Казахстана представлена 42 спортсменами в пяти видах спорта.

Казахстан принимает участие в зимних юношеских Олимпийских играх с 2012 года. Всего страна приняла участие в трех зимних юношеских Олимпийских играх, завоевав две серебряные и шесть бронзовых медалей, отметили в НОК.