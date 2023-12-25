Карагандинская область в 2023 году. Ставка на модернизацию и местное содержание

Карагандинская область – не только угольный регион, но и место, где активно развивается малый и средний бизнес. Каждый второй житель области занят в МСБ, а сам регион по легкости ведения бизнеса в страновом рейтинге занимает второе место. Каких еще результатов достигла Карагандинская область в 2023 году, Ortcom.kz рассказывает в очередном материале проекта, запущенного СЦК совместно с областями страны по итогам года.

Фото: ortcom.kz

Главные экономические показатели демонстрируют рост

Ставка на модернизацию и местное содержание – промышленный сектор Карагандинской области развивается с учетом стоящих задач.

В 2023 году в регионе в промышленности введено в эксплуатацию 11 новых предприятий, где производятся спецкокс, бытовая техника, известь, гофрированные трубы, рафинированный селен, бумажная продукция, медный концентрат и др.

К примеру, на новом заводе по производству спецкокса мощностью 300 тысяч тонн в год используются самые современные технологические решения и автоматика.

В область за 11 месяцев привлечено более 727 миллиарда тенге инвестиций в основной капитал, с ростом на 16,3% к прошлому году. Обеспечен рост в машиностроении на 45%, легкой промышленности на 23,9%, фармацевтике на 20% и черной металлургии на 1,2%.

В целом в регионе открылось более 12 тысяч новых компаний. А это значит, что расширяется и налогооблагаемая база.

Активно развивается малый и средний бизнес. Количество МСБ увеличилось на 9,7%. Этому способствуют в т.ч. условия, созданные в области для развития предпринимательства. В частности, в Карагандинской области первыми в республике вдвое снизили ставку розничного налога (с 4 до 2 процентов). В результате количество налогоплательщиков увеличилось в 6 раз.

В обслуживание крупных компаний вовлечено более 900 предприятий МСБ.

Для развития молодежного предпринимательства выдано 365 кредитов под 2,5% годовых на сумму 1 миллиард 620 миллионов тенге.

Всего профинансировано 5,5 тысячи проектов бизнеса, в том числе 2,5 тысячи новых проектов.

Повышение доходов и трудоустройство

Этому вопросу местные власти уделяют особое внимание.

В 2023 году трудоустроено более 50 тысяч человек, создано порядка 21 тысячи рабочих мест.

За счет проекта «Ауыл аманаты» одобрено 396 бизнес-проектов на 2,9 миллиарда тенге. Из них выдано 326 кредитов на 2 миллиарда 481 миллион тенге, создано 371 рабочее место.

Отдельное направление представляет собой развитие моногородов. Так, расширяется индустриальная зона Saran. Благодаря этому появятся 6 тысяч рабочих мест. По моногороду Балхаш разработан и реализуется комплексный пятилетний план по развитию города. Основная задача – раскрыть потенциал Балхаша и сделать его привлекательным для местных и зарубежных туристов.

В регионе увеличена продолжительность молодежной практики - с 6 до 12 месяцев, заработная плата повышена с 25 МРП до 30 МРП. Успешно реализованы и другие проекты, в числе которых «С дипломом в село!», «Жасыл ел». Здесь важно отметить приоритетность приема в ряды «Жасыл ел» подростков из социально уязвимых слоев населения.

Предпринимаемые меры позволили уменьшить уровень безработицы в регионе до 4,1%. А это один из самых низких показателей по стране.

Социальная сфера

До 2025 года будет построено 22 школы, 18 из них по Национальному проекту «Комфортная школа». В рамках этого проекта уже начато строительство 10 школ. Взамен аварийных школ в селе Талды Каркаралинского района строится школа на 200 мест, а в селе Новостройка Бухар-Жырауского района на 150 мест.

Что касается здравоохранения, то основная инфраструктура системы сконцентрирована в крупных городах области. В июне текущего года в областном центре завершено строительство областной многопрофильной детской больницы на 200 коек. Наряду с имеющимися отделениями в больнице будут три новых – травматологии и ортопедии, нейрохирургии, челюстно-лицевое. Кроме того, в Караганде заработала новая подстанция скорой медицинской помощи. А в Балхаше открылся новый реабилитационный центр для детей, где будут оказывать помощь детям с ограниченными возможностями со всей области. Он будет принимать малышей и подростков – от полутора до 18 лет. Центр рассчитан на 50 мест. Реабилитация комплексная: медицинская, социальная и педагогическая. Все услуги бесплатные.

Вместе с тем местные власти разработали комплекс мер, чтобы улучшить медицинскую помощь в селах. Так, в сельской же местности строится 92 объекта здравоохранения. Для привлечения медицинских специалистов в сёла выделена дополнительная финансовая поддержка в размере до 5 миллионов тенге на каждого медицинского работника.

Для повышения доступности медицинских услуг в регионе реализуется ряд пилотных проектов. Один из них - установка медицинских пунктов площадью до 60 кв. м в сёлах с малочисленным населением. Если раньше для их работы нужно было, чтобы проживало не менее 200 человек, то теперь подходы изменились: даже если в селе живут всего 50 человек, они должны получать медицинскую помощь у себя.

Кроме того, благодаря ГЧП открыты три гемодиализных центра в Осакаровском, Абайском и Каркаралинском районах.

Еще один важный проект, запущенный в сентябре текущего года, - телемедицина. Благодаря этому можно проводить диагностику на дому, пользоваться мобильным чемоданчиком, делать «умное» ЭКГ и пользоваться системой дистанционного мониторинга здоровья.

Также необходимо сказать еще о некоторых пилотных проектах, направленных на поддержку и защиту карагандинцев. В частности, здесь в пилотном порядке открыли первый в республике Центр помощи семье. Экспериментально создали женский полицейский участок, в который вошли следователь, инспекторы ювенальной и миграционной полиции, оперуполномоченный по борьбе с наркопреступностью, представитель службы пробации и другие.

Энергетика и ЖКХ

Энергетический сектор региона требует повышенного внимания. Для обеспечения бесперебойным и качественным теплоснабжением жителей районов области в текущем году реализовано 16 проектов по строительству и модернизации тепловых сетей. Так, в г.Темиртау отремонтировано порядка 28 километров тепловых сетей, в городах Караганда, Темиртау завершены строительно-монтажные работы по 3 пусковому комплексу. На Шахтинской ТЭЦ проведен ремонт основного и вспомогательного оборудования, трех котлов и двух турбин.

Газораспределительные сети подведены к 5598 индивидуальным жилым домам. К газоснабжению уже подключены 2796 домов, что составляет 49,9%.

Что касается жилищного вопроса и сферы ЖКХ, то всего в регионе введено в эксплуатацию 397,5 тысячи квадратных метров жилья. К концу года этот показатель возрастет до 400 тысяч квадратных метров. Это позволяет сократить количество очередников на 700 человек, утверждают в областном акимате. В рамках областной программы упрощенной ипотеки для горняков и металлургов выдано 139 ипотечных кредитов на сумму 2,3 миллиарда тенге.

Таким образом, итоги развития Карагандинской области в 2023 году свидетельствуют о том, что в течение года здесь реализовано множество проектов в различных сферах, которые имеют главную цель – повышение благополучия жителей этого одного из крупнейших промышленных регионов страны.