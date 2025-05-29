Также в общем зачете лидируют Алматы и Акмолинская область

Фото: НОК РК

В Астане на Кубке Казахстана завершились соревнования по женской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Последние медали были разыграны в пяти весовых категориях.

До 53 кг

1. Ирина Жанибекова (Карагандинская область)

2. Аяжан Маркашева (Туркестанская область)

3. Мадина Женискызы (Алматы)

3. Мадина Асан (Алматы)

До 57 кг

1. Лаура Алмаганбетова (Костанайская область)

2. Шугыла Омирбек (Туркестанская область)

3. Анна Стратан (СКО )

До 65 кг

1. Елена Шалыгина (Астана)

2. Гаухар Мукатай (Алматы)

3. Амина Темиртасова (Акмолинская область)

3. Акерке Жумадил (Алматинская область)

До 72 кг

1. Альбина Кайыргельдинова (Акмолинская область)

2. Шамшибану Тастанбек (Туркестанская область)

3. Сабина Торей (ЗКО)

3. Кымбат Абуова (Актюбинская область)

До 76 кг

1. Эльмира Сыздыкова (Карагандинская область)

2. Анастасия Панасович (ЗКО)

3. Алина Ертостик (Алматы)

Места в командном зачете распределились следующим образом:

1. Карагандинская область - 110 очков

2. Алматы - 105 очков

3. Акмолинская область - 104 очка