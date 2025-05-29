Карагандинская область выиграла командный зачёт Кубка Казахстана по женской борьбе

Спорт
71
Дана Аменова
корреспондент

Также в общем зачете лидируют Алматы и Акмолинская область

Фото: НОК РК

В Астане на Кубке Казахстана завершились соревнования по женской борьбе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

Последние медали были разыграны в пяти весовых категориях. 

До 53 кг

1. Ирина Жанибекова (Карагандинская область) 

2. Аяжан Маркашева (Туркестанская область) 

3. Мадина Женискызы (Алматы)

3. Мадина Асан (Алматы)

До 57 кг

1. Лаура Алмаганбетова (Костанайская область) 

2. Шугыла Омирбек (Туркестанская область) 

3. Анна Стратан (СКО )

До 65 кг

1. Елена Шалыгина (Астана)

2. Гаухар Мукатай (Алматы)

3. Амина Темиртасова (Акмолинская область) 

3. Акерке Жумадил (Алматинская область)

До 72 кг

1. Альбина Кайыргельдинова (Акмолинская область) 

2. Шамшибану Тастанбек (Туркестанская область) 

3. Сабина Торей (ЗКО)

3. Кымбат Абуова (Актюбинская область) 

До 76 кг

1. Эльмира Сыздыкова (Карагандинская область) 

2. Анастасия Панасович (ЗКО)

3. Алина Ертостик (Алматы)

Места в командном зачете распределились следующим образом:

1. Карагандинская область - 110 очков

2. Алматы - 105 очков

3. Акмолинская область - 104 очка

#команда #НОК #женская борьба #Кубок Казахстана #зачёт

Популярное

Все
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Международная конференция по охране труда и промышленной безопасности стартовала в Астане
Таяние ледников – проблема всего человечества
Нацелены на рост и развитие
Вместо зеленых зон расширяются парковки
«Зеленая» таксономия отечественных финансов
Жанай Омаров: о времени и о себе
Укрепляя безопасность и международный авторитет
Учебник – не просто книга
Казахстан – Руанда: новая глава в отношениях
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Необходимо закрепить успех обрабатывающего сектора экономики
Музей Абая пополнился новыми экспонатами
Айтыс на Шелковом пути
Осуществить мечту поможет государство
Наступает беззаботная пора
Равнение на «Келешек мектептері»
Медпомощь становится оперативнее
«Отмыться» будет сложнее
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Тайны городского парка
Истоки тюркской письменности
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Центральная Азия – регион больших перспектив и возможностей
Определены 100 лучших школ Казахстана по итогам года
Бесплатные кружки на грани закрытия
Кызылординским студентам вручили направления на учебу в зарубежные заведения
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
В Пекине звучал кюй «Әлқисса»
Бектенову представили подходы по дальнейшему развитию Алматинского горного кластера
В Жастаре построили ферму XXI века
12 золотых медалей завоевала женская сборная РК по боксу на молодежном ЧА
Потепление до 35 градусов ожидается в Казахстане
Мощные ливни обрушились на Индию, есть погибшие
Что мешает развитию ИИ в Казахстане
Новые спортивные объекты появятся в Атырау
Трамп заявил о росте ожирения среди американских детей
Мальки карпа отправили в водохранилище Туркестанской области
Полководец. Писатель. Патриот
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
В Казахстане резко изменится погода
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Будущее – за цифровыми активами
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Семья – духовный код нации
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области

Читайте также

Казахстанский силач установил три рекорда в Италии
Казахстанская легкоатлетка завоевала золото чемпионата Азии
Чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Туркес…
Победителей республиканского чемпионата по художественной г…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]