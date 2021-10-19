Карантин ослабляют в Казахстане

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В Казахстане с 20 октября ослабляют карантин. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства РК, передает корреспондент Kazpravda.kz
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Министр отметил, что за последний месяц ежесуточная заболеваемость снизилась в 2,1 раза, количество тяжелых и крайне тяжелых случаев снизилось в 1,6 раза.
По его словам, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации, а также охват вакцинацией более 70 процентов подлежащего контингента, Межведомственной комиссией было принято решение с 20 октября 2021 года разрешить:
- посещение пациентов медико-социальных объектов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие) при предоставлении посетителями документа о получении полного курса вакцинации против COVID-19 или документа с отрицательным результатом лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток;
- деятельность ночных клубов только для лиц с «зеленым» статусом с соблюдением заполняемости до 50%, но:
не более 100 человек в "зеленой" зоне;
не более 70 человек в "желтой" зоне;
не более 50 человек в "красной" зоне;
- продлить время работы объектов бизнеса, участвующих в проекте "ASHYQ":
в "зеленой" зоне - до 03:00 часов, лидеров проекта "ASHYQ" - до 05:00 часов;
в "желтой" зоне - до 01:00 часа, лидеров проекта "ASHYQ" - до 03:00 часов.