Караван по Великому Шелковому пути завершил пребывание в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

Данный этап стал одной из ключевых и наиболее протяженных частей глобального маршрута

Фото: пресс-служба Минсельхоза

Мероприятие было приурочено к Международному году пастбищ и скотоводства, провозглашенному Генассамблеей ООН, и организовано Конвенцией ООН по борьбе с опустыниванием (UNCCD) при участии Минсельхоза и местных исполнительных органов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Как уточняется, главными задачами каравана стали продвижение устойчивого управления пастбищными ресурсами, предотвращение деградации земель, сохранение биоразнообразия и развитие климатически устойчивого сельского хозяйства.

Казахстанский этап стал одной из ключевых и наиболее протяженных частей глобального маршрута, который взял свой старт в городе Эр-Рияд (Королевство Саудовская Аравия) и пролегал через страны исторического Шёлкового пути.

Выбор Казахстана в качестве центральной диалоговой площадки был обусловлен его уникальным природным потенциалом, историко-культурным наследием, богатейшими пастбищными ресурсами и накопленным опытом в сфере устойчивого управления земельными ресурсами.

За время экспедиции международная делегация, в состав которой вошли 22 авторитетных эксперта и ученых из Германии, Великобритании, Италии, России, Ирана, Монголии и других государств, преодолела путь через Туркестанскую, Жамбылскую и Алматинскую области, охватив свыше двадцати важнейших объектов природного, историко-культурного и агропромышленного значения.

Международные эксперты под руководством научного сотрудника КБО ООН Ольги Андреевой, а также казахстанские специалисты во главе с заместителем председателя Комитета по управлению земельными ресурсами МСХ РК Даулетом Бижановым провели детальный мониторинг территорий.

Особое внимание было уделено передовому сельскохозяйственному опыту Казахстана. Участники посетили современные агропромышленные предприятия, включая хлопково-агропромышленный комплекс Туркестанской области, молочно-товарные фермы «BNK Agro KZ» и «AznurAgro», современные тепличные комплексы «GreenVil» и «Green Eco», предприятия по производству молочной продукции и кормовых культур, а также объекты орошаемого земледелия.

Отдельным направлением программы стало ознакомление с деятельностью РГП «ГИПРОЗем» и РГП «ГИСХАГИ», осуществляющих работы в области мониторинга земель, землеустройства, почвенных обследований и цифровизации земельных ресурсов.

Делегация также посетила мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, государственный природный заповедник «Аксу-Жабаглы», историко-культурный комплекс «Тектурмас» и архитектурный комплекс Карахан баба.

Проведение международного каравана стало важной площадкой для обмена опытом между странами, укрепления международного сотрудничества и продвижения лучших практик устойчивого землепользования.

Участники отметили высокий уровень организации маршрута, а также значительный прогресс Казахстана в вопросах борьбы с деградацией земель и сохранения пастбищных экосистем.

Материалы и результаты международного каравана будут представлены в рамках подготовки к семнадцатой сессии Конференции Сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится в 2026 году в городе Улан-Баторе (Монголия).

#маршрут #караван #Великий шелковый путь

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