Скорая помощь насмерть сбила мужчину в Талдыкоргане

Также в реанимационное отделение больницы попал второй участник ДТП

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В Талдыкоргане мужчина погиб в ДТП с участием кареты скорой помощи, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Авария произошла в центральной части города в ночь на 30 октября с участием автомашин Audi 80 и Hyundai Solati.

"54-летний водитель кареты скорой помощи, следуя по улице Балпык би, допустил столкновение с Аudi, припаркованным на обочине дороги. Предварительно установлено, что на момент удара 37-летний водитель немецкой иномарки вместе со своим пассажиром осуществляли демонтаж заднего колеса автомашины. Водитель легкового авто скончался на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе.

Также, по данным полицейских, в реанимационное отделение больницы с различными телесными повреждениями госпитализирован 36-летний мужчина.

С назначением необходимых экспертиз возбуждено уголовное производство, предусмотренное ч. 3 ст. 345 УК РК.

Расследование уголовного дела взято на контроль областным департаментом полиции.