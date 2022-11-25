Картина, обещающая стать сенсацией

Мировая премьера картины состоялась на кинофестивале в Торонто (Канада) в секции «Современное мировое кино» в сентябре этого года.

В центре трехчасового повествования некий Арман (Еркебулан Тасынов), который, попадая в разные ситуации, оказывается в веренице следующих одно за другим невероятных событий.

Фильм снимали в течение трех лет в Алматы, Туркестанской области, Актау и Таиланде. В своей новой работе Эмир Байгазин выступил одновременно как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер. По его словам, идея «Жизни» пришла к нему 10 лет назад, когда он готовился к съемкам своей первой картины – знаменитых «Уроков гармонии». Напомним: в феврале 2013 года молодой режиссер ворвался с ней на мировую кино­сцену – «Уроки гармонии» завоевали более 25 наград на разных международных фестивалях. Среди них был первый для Казахстана «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля. Затем появились «Раненый ангел» и «Река», мировая премьера которой состоялась на 75-м Венецианском кинофестивале (программа «Горизонты»), где Байгазин был удостоен приза в номинации «Лучший режиссер».

И вот теперь картина «Жизнь», которая, по мнению авторитетного киноведа Гульнары Абикеевой, также обещает стать громкой сенсацией на мировом кинорынке. Вот что она сказала в специально подготовленной для «Казахстанской правды» рецензии на фильм:

– Посмотрев «Жизнь» Эмира Байгазина, я внутренне согласилась с решением нашей Оскаровской комиссии сделать его номинантом на «Оскара» от Казахстана. Безусловно, это лучшая казахстанская картина этого года. Она по-настоящему философская, глубокая и художественно состоятельная.

Фактически «Жизнь» состоит из шести фильмов, решенных в разной эстетике и поднимающих шесть нравственно-этических проблем человеческого существования. Я даю условные названия киноновеллам, так как в картине они разделены только повторяющимися словами главного героя, который говорит, что у него беременная жена, она должна родить, что ему нужно к ней позвонить, а еще он – директор компании и ему надо за год построить бассейн для детей из детдома, иначе его посадят или убьют.

«Обычная жизнь»

Первая новелла – это история главного героя, айтишника по имени Арман, у которого беременная жена… и дальше по уже знакомому тексту. Она снята в эстетике фильма «Киллер» Дарежана Омирбаева и раскрывает социальные проблемы нашего общества. Какова обычная жизнь среднестатистического молодого человека с образованием? Трудности с трудоустройством, кредиты, долги, съемные квартиры, уход жены, разборки по бизнесу, приводящие к еще большим проблемам. В итоге молодой человек оказывается без ничего на улице. В этой новелле мне нравятся кадры сверху зимнего города, некий взгляд «Бога» на наше суетное бытие.

«Жизнь бомжа»

С самого дна, буквально из мусорного контейнера Армана вытаскивает бомж. Не старый еще, интеллигентный христианин, который его выхаживает и пытается донести мысль о том, что обо всем и обо всех, в том числе о его еще неродившемся ребенке, позаботится Иисус Христос. Бомж – условный «отец», наставник Армана, говорящий исключительно поучительными фразами, приводит его в церковь и как бы дает надежду на спасение. Но есть одно «но»: наставник подрабатывает исполнением кавказских танцев, лезгинки, например, на свадьбах и празднествах. То есть, получается, что он ведет главного героя не к спасению через религию, а учит танцевать – приспосабливаться и выживать, при этом не давая ему заработанных на равных денег. Визуально это, наверное, самая слабая новелла в фильме, но она нужна была для того, чтобы показать этот переход на другой социальный уровень жизни.

«Жизнь во имя искупления греха»

Арман уходит от бомжа и тут же попадает под колеса автомобиля странной, роскошной, богатой женщины, которая занимается благотворительностью – привозит подарки ментально больным детям. Эмир Байгазин всегда в своих фильмах работает со стихиями, они как рок, как нечто сверхъестественное присутствуют в жизни людей. В этой новелле это вода. Эффектно снятые, а точнее, скорее всего, смоделированные в компьютере волны, воды бассейна – рок для героини, чей ребенок, родившийся с ДЦП, был утоплен ее собственным мужем. Идеальная по красоте женщина не может быть ни матерью, ни возлюбленной, а остается содержанкой и просит Армана убить ее, предлагая таким образом решить две проблемы: ему финансовые, ей – морально-этические. Он отказывается и опять попадает в какую-то переделку, оказавшись в итоге в сумасшедшем доме. Наверное, это одна из самых эффектных по стилю новелл. Посмотрев ее, понимаешь, почему фильм был приглашен на фестивали и в Торонто, и в Токио. Очень современный киноязык и запоминающееся изображение.

«Жизнь как сумасшествие»

И ведь не скажешь, что Арман спускается по кругам ада – он же не совершает каких-то грехов. Скорее, это разные уровни падения человека, свидетелем которого он является. Этот фрагмент фильма – все в белом «танцуют» в большой зале – скорее всего, не отдельная новелла, а преамбула к следующей, но снят он так хорошо, что хотелось бы на нем особо остановиться. Арман, как в коконе, завернут в белую ткань, он сквозь людей, как гусеница, пробивается наружу, а весь этот танец вокруг – адский круговорот. Если говорить об аналогиях, то это напомнило мне сцену в бане из фильма «8 с половиной» Федерико Феллини, только там была легкость и ирония по поводу религии, здесь в чистом виде сумасшествие, переданное камерой и пластикой движения актеров. Конечно, Эмир Байгазин сильно рискует, выступая уже во второй своей картине и режиссером, и оператором-постановщиком. Думается, что эти две задачи можно было бы разделить, но кажется, что Байгазин упрямо хочет доказать, что так видит он и только он, и в этом только его заслуга. Видение великолепное, но снято могло быть лучше.

«Манипуляция смертью»

Скажу сразу: картина заканчивается титром «Жизнь», помещенным как бы в траурную рамку. А что является завершением жизни? Конечно, смерть. И вот в последних двух новеллах Арман подходит очень близко к этой грани. После «сумасшедшего дома» он уже ничего не помнит – кто он, как звали его жену, что она была беременной, что ему надо рассчитаться с долгами, что ему надо опасаться расправы. Согласитесь, это хуже, чем просто стать бомжом. И в результате он попадает не просто к преступникам, а в некий «цирк уродов». В доме живет карлица, жонглер и мужчина без определенного рода занятий. Так вот мужчины этого дома промышляют тем, что подкидывают труп к автомобилям, едущим по заброшенной дороге. Жутко, страшно, неприятно. Арман выходит из своего укрытия в последний момент как «случайный» свидетель произошедшего. Он единственный, кто остается в живых. Сильная новелла – и по замыслу, и по изображению.

«Отель смерти»

Увы, падение человека завершается смертью. Но в данном случае Эмир Байгазин придумал для своего героя красивую смерть: с райскими женщинами, столами с яствами и напитками, сексом, танцами (опять танцы). Если говорить об аналогиях, то опять вспоминается Феллини со своим «Городом женщин», будь то сцены с гимнастками или сцены с любовницами. Как Арман оказался здесь? Его нашли в лесу около дороги и привезли в отель, где люди соглашаются расстаться со своими органами за большие деньги, не понимая, что они, скорее всего, не встанут с операционного стола. В своем путешествии «за грань бытия» Арман достиг такого места, где обитают «гурии», и он счастлив, находясь то ли в пьяном, то ли наркотическом угаре. И только в эпилоге картины герой вспомнит про свою беременную жену и ее мечту оказаться у настоящего водопада. Все мечты сбываются, увы, только по ту сторону бытия…

Шесть новелл, шесть историй несчастий, шесть рассказов о нравственно-физическом падении человека. Да, фильм сложно смотреть, но зато картина заставляет о многом задуматься. Более того, меня удивило, что достаточно молодой режиссер (ему 38 лет) снял такой взрослый фильм, где идут серьезные размышления о жизни и смерти, о религии и безбожии, о грехе и его искуплении, о чувстве вины и как со всем этим жить. Картина не только философская, что большая редкость в нашем кино, но и удивительно эстетская. Это два ключевых понятия в искусстве, о которых мы сегодня почти не говорим. Хорошо, что Эмир Байгазин не дает нам об этом забывать.

…Оглашение списка номинантов на премию Американской киноакадемии, которая будет вручаться в 95-й раз, состоится 24 января 2023 года. Сама церемония награждения пройдет 12 марта 2023 года.