KASE и AIX присоединились к Tabadul Digital Hub

Это событие открывает новые перспективы для финансового рынка Казахстана, способствует росту ликвидности и создает новые инвестиционные возможности

Фото: пресс-служба АРРФР

В Алматы состоялась международная конференция KASE: Joining Tabadul Digital Hub, посвященная интеграции Казахстана в глобальную цифровую финансовую экосистему, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АРРФР

Состоялась церемония присоединения бирж KASE и AIX к Tabadul Digital Hub.

Замглавы АРРФР Мария Хаджиева выступила на конференции, отметив важность присоединения бирж KASE и AIX к Tabadul Digital Hub. По ее словам, это событие открывает новые перспективы для финансового рынка Казахстана, способствует росту ликвидности и создает новые инвестиционные возможности.

«Это событие не только укрепляет позиции Казахстана, как ведущего финансового центра региона, но и позволяет интегрировать наши рынки с международными партнерами. Мы уверены, что сотрудничество в рамках Tabadul Digital Hub станет катализатором дальнейшего развития фондового рынка и расширения доступа инвесторов к новым финансовым инструментам, позволит упростить доступ к международным рынкам, увеличить объем инвестиций и повысить прозрачность финансовой инфраструктуры», – подчеркнула Хаджиева.

В ходе мероприятия было озвучено, что на сегодня рынок капитала Казахстана демонстрирует устойчивый рост.

Так, капитализация фондового рынка достигла 63 млрд долларов (26% ВВП). Корпоративные облигации составляют 26 млрд долларов (11% ВВП). Количество розничных инвесторов превысило 3,5 млн.