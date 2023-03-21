Каскадеры устроили шоу конных наездников (видео)
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Перед зрителями выступили всадники-каскадеры.
Главе государства показали шоу конных наездников Nomad Stunts, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda.
Всадники продемонстрировали казахские национальные игры – аударыспақ, қыз қуу, теңге алу, садақ ату, а также парад номадов.
Руководитель группы, заслуженный деятель Казахстана Жайдарбек Кунгужинов рассказал президенту, что в 2020 году стал обладателем престижной каскадерской награды Taurus World Stunt Awards.
Глава государства, в свою очередь, подарил ему седло.