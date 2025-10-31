«Сильные университеты – это настоящие фабрики будущего, где рождаются идеи, преодолеваются барьеры, формируются контуры более справедливого и гармоничного мира. Университеты укрепляют доверие и сотрудничество между народами, продвигают дипломатию ценностей. Студенческие братства, исследовательские сообщества, академические партнерства, зарождающиеся в стенах университетов, становятся двигателями перемен не только в научно-образовательной сфере, но и в экономике, общественной жизни и даже политике. Выдающемуся сыну казахского народа, известному академику Канышу Сатпаеву принадлежат слова: «Ғалым барлық өмірін халық үшін, адамзат үшін сарп етеді» («Настоящий ученый всю свою жизнь посвящает служению своему народу и всему человечеству»). Действительно, главная миссия науки – служить во благо человечества. Поэтому убежден, что научные достижения призваны способствовать прогрессу всего мирового сообщества. Наука и знания – это мощные инструменты, которые становятся все более продвинутыми по мере своего развития и открывают безграничные возможности. Уверен, что сотрудничество в этой области значительно расширит пространство образования и науки Казахстана, а также придаст импульс развитию академической дипломатии», – сказал Глава государства.