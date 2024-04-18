Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров посетили гала-концерт в Астане
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В мероприятии, прошедшем во Дворце мира и согласия, выступили известные деятели культуры двух стран, а также артисты Государственного театра оперы и балета «Астана опера», творческие коллективы «Гүлдер», «Астана сазы» и «Аркасыры» (Кыргызстан), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
В рамках концертной программы были прочитаны отрывки из эпоса «Манас» и исполнены известные музыкальные произведения двух народов.
Было также представлено несколько хореографических композиций.
Концерт также посетили члены официальной делегации и представители творческой интеллигенции Кыргызстана.