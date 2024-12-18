Касым-Жомарт Токаев и Умару Сисоку Эмбало вышли к представителям СМИ

Президент
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По итогам переговоров президенты Казахстана и Гвинея-Бисау выступили с совместным заявлением для представителей средств массовой информации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, официальный визит Умару Сисоку Эмбало в Казахстан наглядно продемонстрировал, что, несмотря на географическую отдаленность,наши страны объединяют общие цели и устремления.

«В результате двусторонних переговоров мы достигли важных договоренностей. Данный визит будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Так, наши страны заинтересованы в максимальном использовании потенциала транспортно-логистической отрасли. Мы договорились изучить пути сопряжения порта Бисау и Транскаспийского транспортного коридора в Западной Африке. Это особенно важно сейчас, когда геополитическая ситуация в мире и вопросы продовольственной безопасности становятся все более серьезными», – заявил глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, одной из главных тем переговоров стало партнерство в области сельского хозяйства. Стороны обратили внимание на то, что Казахстан имеет большие возможности для экспорта зерновых культур в Гвинею-Бисау.

«Необходимо в полной мере использовать потенциал Исламской организации по продовольственной безопасности, созданной по инициативе нашей страны. Мы также обсудили вопросы сотрудничества в горнодобывающей промышленности и разработке природных ресурсов. В частности, существуют широкие возможности для совместной работы в области разведки и разработки месторождений железа, фосфатов, бокситов и других редкоземельных минералов», – сказал он.

Отметив достижения Казахстана в области цифровизации, кибербезопасности и финансовых технологий, Президент предложил расширить контакты в сфере цифровых услуг. Касым-Жомарт Токаев пригласил делегацию Гвинеи-Бисау принять участие в Международном форуме Астана, который состоится в следующем году.

«Это позволит в полной мере ознакомиться с экономическим и инвестиционным потенциалом Казахстана. Большое значение в сближении наших народов имеют культурно-гуманитарные связи. Я пригласил молодых людей из Гвинеи-Бисау обучаться в высших учебных заведениях Казахстана. Эти меры, несомненно, будут способствовать активизации всестороннего сотрудничества между нашими странами», – отметил глава государства.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по международной ситуации. Президент Казахстана заявил, что позиции двух стран по многим актуальным вопросам совпадают.

«Нас объединяет общий подход к поддержанию глобального мира и региональной стабильности. В современных геополитических условиях крайне важно оказывать взаимную поддержку и проводить консультации в рамках Организации Объединенных Наций и Африканского Союза. В целом, имеется широкий спектр возможностей для укрепления всесторонних отношений. Сегодняшние важные договоренности – наглядное тому подтверждение. Убежден, что визит г-на Умару Сисоку Эмбало придаст новый импульс сотрудничеству между Казахстаном и Гвинеей-Бисау», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Умару Сисоку Эмбало остановился на возможностях укрепления сотрудничества в ряде отраслей.

«Казахстан и Гвинея-Бисау располагают необходимыми механизмами для активизации взаимодействия в таких сферах, как разведка природных ресурсов, образование и экспорт углеводородов. Мы также заинтересованы в дальнейшем углублении контактов в рамках различных международных платформ и продвижении наших многогранных связей», – сказал президент Гвинеи-Бисау.

#Токаев #СМИ #брифинг #Гвинея-Бисау

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