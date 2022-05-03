Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»

Президент Казахстана на ХXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана определил основные приоритеты ее деятельности на новом этапе развития государства.

«Единство народа – основа обновленного Казахстана» – так была обозначена тема XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, состоявшейся 29 апреля.

Выступая перед участниками мероприятия (оно проходило в гибридном формате – как очно, так и онлайн), Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения сессии перед Днем единства народа Казахстана.

– Единство, согласие и мир – наши незыблемые ценности. Мы ясно осознали их значимость во время январских событий. Теперь трагические дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасности, с которой столкнулись. По сути, мы могли утратить свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные события больше не повторились, – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что общество активно обсуждает актуальные вопросы, касающиеся процесса модернизации страны, и эта дискуссия, по его мнению, подтверждает востребованность курса, направленного на кардинальную политическую трансформацию и экономические реформы.

Обратил внимание Президент и на новый формат проведения сессии ассамблеи. Накануне, так сказать, пленарного заседания в рамках XXXI сессии были организованы панельные дискуссии, на которых обсуждались политические реформы, вопросы модернизации АНК на нынешнем историческом этапе, роль образования, культуры, институтов гражданского общества и масс-медиа в укреплении общенационального единства. Также прошла молодежная сессия ассамблеи.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, такой формат позволил высказаться практически всем желающим. Все выс­казанные предложения будут детально изучены, по каждому из них примут конкретное решение.

Он также отметил, что уже началась реализация озвученного в марте Послания народу, в практическую фазу вошла конституционная реформа. В расширении и укреплении социальной поддержки реформ, уверен Президент, ассамблея играет большую роль.

– Сейчас очень важно разъяснять нашим гражданам суть и значение проводимых реформ. Призываю всех, кто работает в формате ассамблеи, включиться в этот процесс, стать активными проводниками идеалов и ценностей Нового Казахстана, – отметил Глава государства.

Выступая на сессии, Касым-Жомарт Токаев также указал на напряженную геополитическую обстановку, которая приводит к появлению новых вызовов. По его мнению, в нынешней ситуации особое внимание должно быть уделено укреплению гражданской идентичности и воспитанию духа патриотизма.

– Мы никогда не отступим от нашего главного принципа «Единство – в многообразии». Мы должны воспитывать молодое поколение настоящими пат­риотами. При этом нельзя допустить, чтобы политический и общественный плюрализм принял радикальные формы. Тем более неприемлемы какая-либо дискриминация граждан, унижение их чести и достоинства, – заявил Глава государства, добавив, что имеющиеся факты дискриминации так называемых «языковых патрулей» – провокация, направленная на подрыв национального единства казахстанцев.

Реформы – дело каждого

Как отметил Президент, безусловная заслуга Ассамблеи народа Казахстана состоит в том, что за годы своего существования она способствовала укреплению гражданского единства.

– Уверен, что в новых реалиях АНК по-прежнему будет служить прочной институциональной опорой нашей политики мира и согласия. Задачи нынешней сессии – определить место и роль ассамблеи в реформе политической системы и наметить вектор ее дальнейшего развития. Мы исходим из того, что фундаментальным компонентом политической модернизации выступает принцип «мы разные – мы равные», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он обозначил три основных приоритета, на которых Ассамблее народа Казахстана необходимо сфокусироваться на новом этапе развития государства.

Первый – усиление роли АНК в реализации политических реформ.

Президент напомнил, что в рамках реформы законодательной ветви власти изменится формат парламентского представительства ассамблеи. Упразднение квоты АНК в Мажилисе, по его словам, снимает ряд вопросов, касающихся соблюдения демократических избирательных стандартов. При этом сенаторы от ассамб­леи будут эффективно представлять всю совокупность интересов этнических групп Казахстана на основе общенациональной интеграции и этнокультурного многообразия. Такая модель адекватно отражает международную практику и специфику парламентской системы Казахстана.

– С учетом новых функций и роли Сената значение депутатских мандатов ассамблеи будет только возрастать. Поэтому депутаты, рекомендуемые АНК, должны олицетворять собой сильную парламентскую культуру и реальный авторитет народных избранников. В связи с этим ассамблее следует выработать эффективные и прозрачные процедуры отбора кандидатов в депутаты Сената. Все эти вопросы должны найти отражение в обновленном Законе «Об Ассамблее народа Казахстана». Важно также не растерять наработанный депутатской группой АНК опыт по организации внут­рипарламентского межфракционного взаимодействия по вопросам укрепления общенационального единства, – отметил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал, что реформа партийной и избирательной систем открывает новые возможности для участия всех граждан в выборных процессах. Прогнозируется появление новых партий, охватывающих практически весь электоральный ландшафт.

– Уверен, что партийные списки, а также выборы кандидатов по одномандатным округам будут реально отражать этническое многообразие Казахстана. Вместе с тем ни в коем случае нельзя допустить политизации межэтнического фактора, нездоровых и даже провокационных дискуссий на эту тему, – подчеркнул Президент.

Здесь, по его мнению, необходимо проведение широкой разъяснительной работы со стороны ассамблеи. ​

– Принципиально важно, что представители всех этносов, проживающих в нашей стране, разделяют общегражданские ценности и ассоциируют себя с Казахстаном. Это наше огромное достижение за годы Независимости, и мы обязаны его всесторонне укреплять. Громкое звучание в партиях голосов тех, кто выступает за мир и согласие, единство народа, имеет крайне важное значение в новых политических реалиях, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

​Ответственное общество – сильное общество

Второе приоритетное направление деятельности, которое обозначил Глава государства, связано с необходимостью усиления информационной работы и активизации общественного потенциала АНК. Он подчеркнул, что задача отечественных СМИ заключается в беспристрастном и оперативном информировании сограждан о ситуации в стране и мире.

Президент отметил, что отечественные журналисты выполняют важнейшую миссию по консолидации нации вокруг казахстанских ценностей, укреплению государственности и единства народа. Однако в наше время во всем мире большое распространение получили так называемые фейк-ньюс, есть «направленная дезинформация», преследующая деструктивные цели. Все это требует от граждан и медиасообщества бдительнос­ти и ответственности.

Как подчеркнул Президент, принципиально важно, чтобы каждый гражданин нашей страны, входя в публичное поле, руководствовался национальными интересами Казахстана и принципами казахстанского патриотизма.

– Недопустимо, чтобы внешние конфликты, которые были и будут, использовались для разжигания межэтнической розни и формирования линий разлома среди наших граждан. А такие провокации, к сожалению, происходят, чему мы являемся свидетелями. Но надо исходить из того, что провокаторы, где бы они ни проживали, какими бы паспортами ни прикрывались, в какую тогу ни рядились, не должны и не смогут подорвать наше единство, право нашего государства на проведение самостоятельной политики. Всем нужно помнить, что мир и единство – это ценности, без которых у нас нет никакого будущего. Кроме Казахстана у нас другой Родины нет и не может быть. Нельзя поддаваться на провокации изнутри и извне, наша государственность, наша страна, наша Родина должна быть высшей ценностью, – заявил Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев призвал широко распространять уникальную информацию, отражающую разнообразие нашей культуры, тесно работать с расширяющейся казахскоязычной аудиторией. По его мнению, очень важно рассказывать на государственном языке о вкладе других этносов в развитие Казахстана. Он отметил, что СМИ, работающие в этом направлении, получат поддержку.

Отдельно Президент остановился на языковом вопросе. Он напомнил, что в силу истории, этнической специфики Казахстан является многоязычным государством – это наш плюс и важный наш актив. В то же время государственным языком является казахский, и необходимо принимать меры по укреплению его статуса, но, как подчеркнул Глава государства, не в ущерб и тем более не с целью дискриминации каких-либо других языков и граждан, которые говорят на них.

На сессии АНК Касым-Жомарт Токаев анонсировал проведение в следующем месяце первого заседания новой диалоговой площадки – «Ұлттық құрылтай», который призван консолидировать общество для обсуждения актуальных вопросов развития страны.

– Он станет универсальной моделью общенационального диалога. В состав Курултая войдут депутаты, члены АНК, эксперты и правозащитники, представители всех регионов, а также Гражданского альянса, общественных советов, неправительственных организаций, бизнес-ассоциаций и производственной сферы. Ассамблея народа Казахстана должна в полной мере воспользоваться этой возможностью для укрепления принципов единства и согласия. Ассамблея должна эффективно работать совместно с Национальным курултаем. Потому что в конечном счете у них общие цели. В масштабных преобразованиях активное участие должна принимать и молодежь, – отметил Глава государства.

Он также подчеркнул, что все проблемные вопросы и актуальные тенденции в межэтнической сфере должны глубоко изучаться и обсуждаться публично.

– Мы обязаны четко понимать и открыто говорить о том, что угрожает нашему единству. При этом нужно четко уяснить, что работа в сфере межэтнических отношений входит в сферу деятельности не только АНК, но и министерств социального блока, акиматов, Правительства в целом. Поэтому следует комплексно заниматься укреплением единства народа и своевременной нейтрализацией попыток дестабилизации ситуации в нашей стране. Важно понимать, что ошибки в этой сфере стоят очень дорого и могут одномоментно свети на нет все наши достижения, – акцентировал Президент.

Приоритет прав человека

Третий приоритет – усиление правозащитной деятельности, которая требует постоянного совершенствования, поскольку крайне актуальна применительно к межэтническим отношениям. В фокусе внимания АНК, как подчеркнул Глава государства, должны быть в том числе вопросы защиты прав человека, развитие этномедиации, работа с молодежью, профилактика конфликтов и активное постконфликтное урегулирование.

– Ассамблея приступила к формированию уникального института профессиональных переговорщиков на базе медиации. Необходимо поставить данную работу на конкретную прикладную основу. Нужно создать учебный центр этномедиации, организовать постоянные обучающие курсы, где должны пройти подготовку большинство государственных служащих районного уровня. Поручаю министерствам информации и общественного развития, образования и науки совместно с Академией госуправления, Секретариатом АНК и другими уполномоченными органами представить системные предложения по данному вопросу, – поставил задачу Президент.

Он также выразил мнение, что для более результативной работы по защите прав человека АНК необходимо организовать тесное взаимодействие с омбудсменом, тем более что этот институт в скором времени может получить конституционный статус.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил, что в решении проблем развития страны мы по-прежнему продолжаем фокусироваться на экономических аспектах, фактически отодвигая на второй план актуальные вопросы образования и науки, в то время как именно эти сферы являются ключом к достижению реального социально-экономического прогресса. На новом этапе государственного строительства, считает Глава государства, необходимо пересмотреть существующие подходы. Правительству совместно с Администрацией Президента поручено представить конкретные предложения по этому вопросу.

​Поправки в Конституцию – на референдум

Президент подчеркнул, что Казахстан вступил на путь решительных преобразований во всех сферах жизни. Инициированы изменения в Конституцию, которые носят фундаментальный характер и кардинально меняют политическую систему страны.

– Мы переходим к новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества. Этот качественный переход можно назвать Второй республикой. Рабочей группой подготовлены поправки в 33 статьи Основного закона, а это треть всей Конституции. Законопроект о внесении указанных изменений передан в Конституционный совет, который в скором времени вынесет свой вердикт, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент полагает, что разработанные поправки, имеющие историческое значение, означают новый этап в развитии нашей государственности.

По его словам, когда реализация реформ только началась, предполагалось, что проект изменений и дополнений в Конституцию будет рассмотрен Пар­ламентом. Данная процедура закреплена в действующем законодательстве.

– Предстоящие масштабные и значимые преобразования окажут существенное влияние на будущее страны. Поэтому я предлагаю провести республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию, – заявил Глава государства. – Референдум – это важнейший демократический институт, однако в Казахстане он в последний раз проходил в 1995 году, когда утверждалась действующая Конституция. Затем был принят Конституционный закон «О рес­публиканском референдуме», который, тем не менее, ни разу не был применен на практике. И это несмотря на то, что поправки в Конституцию с тех пор вносились четыре раза. Считаю, что изменение Конституции через всенародное голосование станет яркой демонстрацией народного волеизъявления. Референдум позволит каждому гражданину принять непосредственное участие в решении судьбы страны и укрепит наш курс на всестороннюю демократизацию и построение Нового Казахстана.

Территория справедливости

Президент вновь указал на то, что Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан. Это путь к укреплению нашей общенациональной идентичности в динамично меняющемся мире.

Он сделал особый акцент на том, что само понятие Нового Казахстана ни в коем случае нельзя «забалтывать». Эта идеологема должна быть наполненной смыслом и ценной для всего общества, в особенности для молодежи. Это должна быть ясная и привлекательная цель, к которой должны стремиться все казахстанцы.

– Без вовлеченности всех граждан в общее дело ни государственный аппарат, ни какие-либо политические решения и экономические рычаги не способны привести нас к цели обновления страны. Для построения Нового Казахстана нам требуется полностью переформатировать систему индивидуальных и общественных ценностей. Внутреннее убеждение граждан, основанное на осознании каж­дым своей ответственности за будущее страны, может и должно стать движущей силой реальной модернизации Казах­стана. В новой ценностной матрице нам важно сохранить лучшее и избавиться от всего, что тормозит развитие нации. Мы поставим решительный заслон непотизму и патернализму, коррупции и компрадорству. Новый Казахстан должен стать территорией справедливости. Для этого нужно следовать не только букве, но и духу закона. Законы – не догма, они должны совершенствоваться, чтобы решать насущные проблемы граждан. Закон, справедливость и порядок станут реальными факторами, определяющими нашу благополучную жизнь, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно Глава государства отметил, что Новый Казахстан будет строиться, основываясь на идеологии устойчивого партнерства государства и общества. Нужно избавляться от излишнего государственного участия и устранять монополии везде, где это необходимо, делать ставку на бизнес и созидательную активность граждан.

– Мерилом успеха граждан будет добросовестный труд, открытая и честная конкуренция без коррупции и фаворитизма. Обеспечив свободу предпринимательства, создав благоприятный инвестклимат, мы сформируем нашу национальную буржуазию, прочно стоящую на своих ногах, – добавил Президент. – У нас много системных социально-экономических проблем, но монополия в политике и экономике отодвигала их на второй план, прятала их за статистикой и отчетами. Чтобы обеспечить благополучие граж­дан и устойчивое развитие страны, уже недостаточно полумер. Запрос на кардинальные изменения очень высокий.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на вопросах формирования культуры диалога и укрепления взаимопонимания и доверия в обществе. По его словам, все это необходимо для светлого будущего страны и благополучия народа.

– Единство ради развития – наша формула поступательного прогресса, наш общестрановой девиз. Мы должны принимать и понимать друг друга, невзирая на различия во взглядах и убеждениях. Искать точки соприкосновения и укреп­лять, возвеличивать то, что нас объединяет. Наш принцип «разные взгляды, но единая нация» незыблем. Недопустимо, чтобы высокие ценности патриотизма подменялись низменными чувствами этнического превосходства, а вместо дружбы и сплочения насаждались взаим­ная неприязнь и язык вражды. Политические игры вокруг языковых проблем могут привести к непоправимым последст­виям, примеров этого на современной международной арене немало. Поэтому давайте будем ответственными в нашей внутренней политике, – подчеркнул Президент.

Он призвал жестко пресекать любые проявления нетерпимости и разделения на «своих и чужих». Глава государства убежден, что народ нашей страны должен сохранить и укрепить свое единство, только общими усилиями мы сможем построить Новый Казахстан.

– Мы обязательно реализуем все наши планы. Я уверен в этом. Мы вместе пост­роим Вторую республику, вместе приведем к процветанию Новый Казахстан! Наше государство станет справедливым и развитым, обеспечивающим равные возможности каждому гражданину! В заключение хочу поздравить вас с наступающим Днем единства народа Казахстана и праздником Ораза айт! – подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Президент, Председатель Ассамблеи народа Казахстана поблагодарил всех участников и спикеров XXXI сессии и выразил надежду на то, что следующая встреча АНК состоится в очном формате.

Единение в период трансформаций

О ценности единства и сплоченности в период масштабных преобразований говорили и другие участники сессии Ассамблеи народа Казахстана. Реформы уже затронули и саму АНК, изменив в том числе формат проведения сессий.

– Впервые в практике ассамблеи накануне сессии состоялось широкое и открытое обсуждение повестки дня на панельных секциях, в данных мероприятиях приняли участие более 700 членов АНК, – рассказал заместитель Председателя – заведующий Секретариатом АНК Администрации Президента Марат Азильханов. – Обсуждение шло по трем направлениям: программа политических реформ и общенациональное единство, Новый Казахстан и модернизация АНК, единство народа, роль образования, культуры, институтов гражданского общества и масс-медиа. Впервые проведена отдельная молодежная сессия АНК на тему «Болашаққа бірге».

На глубоком системном обновлении, осуществляемом в Казахстане, сделала акцент заведующая кафедрой АНК в ЕНУ им. Л. Гумилева Наталья Калашникова. По ее словам, поправки в Конституцию, инициированные Президентом и внесенные в Конституционный совет, сейчас обсуждаются в экспертных группах и общественных объединениях, что свидетельствует о росте гражданской активности в Казахстане.

На некоторых поправках в Основной закон, затрагивающих деятельность ассамблеи, Наталья Калашникова остановилась отдельно.

– Представительство АНК в Сенате обеспечит модернизацию ее общественно-политической и законотворчес­кой миссии, – считает она. – Введение мажоритарной избирательной системы наряду с пропорциональной открывает широкий доступ для всех казахстанских этносов к участию в выборах разных уровней, в политических процессах и управлении. В лице нового института Ұлттық құрылтай с участием ассамблеи создается межсекторальная платформа, формирующая новый общественный договор всех социальных и политических слоев общества.

Кроме того, она обратила внимание на то, что в Послании Президента уделяется большое внимание местному самоуправлению. Для его развития, по словам спикера, важно задействовать реальный потенциал гражданских институтов на местах, в том числе и АНК.

– В новых социально-политических условиях АНК призвана сместить свои акценты больше в сторону солидарной ответственности и межэтнического сотрудничества, – добавила Наталья Калашникова. – Наступившая эпоха требует перезагрузки политических систем, оздоровления человеческого общества и адаптированных форм укрепления нацио­нальной идентичности. Американский «плавильный котел», европейский мультикультурализм, японский «кокутай» или китайское «лоскутное одеяло» не срабатывают. Казахстан с его многовековой толерантной историей, степной демократией, преемственностью в политике создал собственную уникальную модель на принципах единства нации в ее многообразии.

В меняющихся условиях требуются профессионалы нового типа. По мнению завкафедрой АНК, казахстанская образовательная система готова выпускать компетентных специалистов и управленцев. В ЕНУ уже запущено новое магистерское направление «этнополитология» (с перспективой докторантуры).

– Обращаюсь с просьбой рассмотреть вопрос подготовки этнополитологов на базе уже действующих кафедр АНК в регионах. Координацию могло бы обеспечить РГУ «Қоғамдық келісім» с его регио­нальными филиалами. В свою очередь мы готовы оказать методическую помощь, – сказала Наталья Калашникова.

Она обратила внимание на одно важное утверждение, принятое в социологии: чем выше интеллектуальный потенциал общества, тем ниже в нем градус напряженности. Развитое, просвещенное, высокоинтеллектуальное общество – это тот идеал, к которому сегодня необходимо стремиться.

В свою очередь руководитель Ассоциации корейцев Казахстана Сергей Огай подчеркнул значимость этнокультурных объединений и всех структур ассамблеи как важного гражданского ресурса реализации новых реформ.

– Сегодня можно уверенно говорить, что ассамблея выдержала сложные испытания на прочность, – отметил Сергей Огай. – В самые непростые периоды тысячи лидеров и медиаторов этнокультурных объединений работают с населением, выстраивают конструктивный диалог, чтобы бытовые проблемы не переходили в стадию конфликтов. Мудрость народа познается в самое сложное время.

Он также обратил внимание на работу структур АНК в сфере поддержки социально уязвимых слоев населения. По его словам, с начала 2021 года оказана помощь более чем 150 тыс. граждан на сумму свыше 1,3 млрд тенге.

– В этом нам очень помогли советы матерей, – сказал глава Ассоциации корейцев. – Работа в данном направлении также показывает важность и высокую актуальность фонда «Қазақстан халқына», созданного по инициативе Президента.

Еще одно важное направление в работе АНК, которое выделил спикер, – общественная поддержка прогрессивных реформ.

– Каждый этнокультурный центр является сообществом граждан, объединенных общей целью, – обратил внимание Сергей Огай. – Мы все понимаем, что сохранение исторических корней, языка и культурных традиций возможно лишь в стабильном и благополучном Казахстане. Именно поэтому мы должны заботиться о единстве нашего народа и нашей страны. Ведь где бы мы ни трудились, независимо от этнического происхождения – все мы дети Великой степи, граждане Казахстана.

Язык сплоченности

и сотрудничества

Объединяющей роли казахского языка и казахской культуры посвятили свои выступления другие участники сессии. Вице-президент Международного общества «Қазақ тілі» Максим Рожин напомнил слова поэта Кадыра Мырза Али: «Знай все другие языки, при этом уважай свой язык».

– В нашей стране созданы все условия для уважения своего языка и изучения любых других языков, – подчеркнул Максим Рожин. – Государство делает все возможное для развития языков и культур всех этносов Казахстана. Одно из доказательств этого – в республике действуют школы с преподаванием на русском, узбекском, английском, немецком и других языках. В мире есть совсем не много стран, которые за счет средств государственного бюджета обучают детей на их родном языке.

Он также акцентировал внимание на Послании Президента, где говорится о том, что казахский язык необходимо выводить на более высокий уровень востребованности, чтобы он стал языком межэтнических коммуникаций.

– Под эгидой Международного общест­ва «Қазақ тілі» запущен языковой проект «Көрнекі» (визуальный, наглядный). Его цель – разъяснение и помощь малому и среднему бизнесу в соблюдении требований Закона «О визуальной информации». Кроме того, совместно с Ассамблеей народа Казахстана мы открываем во всех регионах разговорные клубы «Сөзуар» и помогаем людям, желающим выучить казахский язык, – сообщил Максим Рожин.

По его мнению, по мере расширения использования в обществе казахского языка следует повышать языковые требования к государственным служащим. Также необходимо больше внимания уделять детскому контенту, публикуемому на государственном языке.

– Есть казахская пословица «Саусақ бірікпей, ине ілікпейді» – не соединив пальцы, не удержишь иглу. Я призываю все этносы страны объединиться и вместе работать над созданием Нового Казах­стана, – сказал Максим Рожин.

Эту точку зрения поддержал политический обозреватель и блогер Никита Шаталов.

– В текущей ситуации главное – это понимание того, что мы прежде всего – казахстанцы, а потом уже члены политических партий, общественных движений, этнических групп или объединений собственников имущества, – подчеркнул он. – Важно понимать, что гражданская идентичность доминирует над другими идентичностями. Есть один «социальный клей», который позволяет преодолевать противоречия, – это доверие.

Укреплению доверия, по его мнению, будет способствовать реализация президентских реформ. Глубинные изменения Конституции приведут к совершенно новому качеству политической системы. Усиление представительной ветви власти на местах и на республиканском уровне будет формировать канал для широкого гражданского взаимодействия. Предлагаемая смешанная избирательная система также будет способствовать более широкой представленности всех слоев населения в Парламенте и маслихатах. Еще один важный инструмент развития доверия – изучение государственного языка, что позволит выстраивать более эффективную коммуникацию.

– Нам необходимо создавать платформы объединения граждан, – считает Никита Шаталов. – Для этого нужно реформировать и совершенствовать местное самоуправление, формировать новые социальные связи. Практика уже показывает, что люди, объединявшиеся, например, в ОСИ, начинают взаимодействовать друг с другом, отстаивают общест­венные пространства и приобретают опыт гражданского участия.

По его словам, у Национального курултая и Ассамблеи народа Казахстана своя особенная роль в этом процессе, они тоже укрепляют доверие и способствуют формированию гражданской идентичности.

О роли казахстанской научной интеллигенции в период трансформаций говорил на сессии проректор ЕНУ им. Л. Гумилева, профессор Дихан Камзабекулы. Он отметил, что сегодня отечественные ученые, исследователи и представители сферы образования поддерживают курс реформ и вносят свой вклад в их реализацию. Также он считает, что Ұлттық құрылтай должен проанализировать исторический опыт Казахстана в построении демократичес­ких институтов.

Кроме того, профессор предложил свою формулировку ключевых принципов национального единства. Первый – граж­данственность и государственность. Он означает реализацию на практике озвученного Президентом постулата «разные взгляды – единая нация». Второй принцип – высокая культура общества. И здесь крайне важной становится деятельность АНК и этнокультурных объе­динений, которые дают возможность широким кругам общественности получать доступ к мудрости и философским изысканиям ученых разных времен и народов. Третий принцип – уважение к труду, достойная его оплата и профессионализм.

– Мы, работники образования, должны считать своим профессиональным долгом воспитание у молодежи «гражданского иммунитета» и ответственности перед обществом, – сказал Дихан Камзабекулы. – Сейчас актуально, на мой взгляд, не делать акцент на количестве разных этносов в стране, а продвигать идею «Единого Казахстана», подчеркивая, что в нашей стране недопустима дискриминация по признаку происхождения, пола, национальности, расы, языка или религии.

Оказывая поддержку и создавая мотивацию для казахстанской молодежи, по мнению профессора, нужно уделять внимание личностному и культурному развитию их родителей. Необходим комплексный подход к формированию просвещенного общества, включающий все возрастные группы.

О воспитании нового поколения и формировании «гражданского иммунитета» говорили и другие участники сессии. Корреспондент агентства «Азаттық рухы» Надежда Палинка отметила, что деятельность журналиста должна предполагать не только свободу слова, но и ответственность за свои высказывания.

– Обращаясь к коллегам-журналис­там, хочу сказать: мы с вами пишем настоящую историю страны, – заявила Надежда Палинка.

Она отметила, что в Казахстане нужны действенные меры по развитию профессиональной журналистики и институты повышения квалификации для сотрудников СМИ. Также она предложила ввести регулирующие нормы для блогосферы и усилить ответственность за провокационные высказывания в Сети.

Свое видение роли АНК в реализации предложенных Президентом реформ и в формировании национального единства на сессии также представили председатель турецкого культурного центра «Ахыска» города Нур-Султана Аскер Пириев и блогер, музыкант Алексей Лодочников.

Как было отмечено на заседании, казахстанцам сегодня необходимо сплотиться и действовать вместе в интересах страны, строить Новый Казахстан – сильное и процветающее государство с просвещенным, культурным и интеллектуальным обществом.