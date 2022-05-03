Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»

Президент Казахстана на ХXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана определил основные приоритеты ее деятельности на новом этапе развития государства.
«Единство народа – основа обновленного Казахстана» – так была обозначена тема XXXI сессии Ассамблеи народа Казахстана, состоявшейся 29 апреля.
Выступая перед участниками мероприятия (оно проходило в гибридном формате – как очно, так и онлайн), Касым-Жомарт Токаев отметил символичность проведения сессии перед Днем единства народа Казахстана.
– Единство, согласие и мир – наши незыблемые ценности. Мы ясно осознали их значимость во время январских событий. Теперь трагические дни позади. Со временем мы придем к пониманию опасности, с которой столкнулись. По сути, мы могли утратить свою государственность. Наш народ должен извлечь уроки из январской трагедии. Мы должны сделать все возможное, чтобы подобные события больше не повторились, – подчеркнул Президент.
Глава государства отметил, что общество активно обсуждает актуальные вопросы, касающиеся процесса модернизации страны, и эта дискуссия, по его мнению, подтверждает востребованность курса, направленного на кардинальную политическую трансформацию и экономические реформы.