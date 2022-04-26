Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
Президент
Касым-Жомарт Токаев: Новый Казахстан – это по сути справедливый Казахстан
Диасов Ораз
корреспондент

В ходе своего выступления на внеочередном XXIII съезде партии "Amanat" Касым-Жомарт Токаев объяснил, что значит Новый Казахстан, передает корреспондент Каzpravda.kz.

По словам Президента, довольно часто граждане задаются вопросом «Что такое Новый Казахстан?»

«Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан - это, по-сути, справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом. Источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители государственного аппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти», - пояснил Глава государства.

В этой связи он сообщил, что перед партией "Amanat" стоит нелегкая задача - выправление этой крайне неблагоприятной ситуации.

«Вы должны идти в авангарде работы с представителями народа, быть эффективным каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью», - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

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