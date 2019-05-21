В ходе рабочей поездки в Костанайскую область Президент РК Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой общественной приемной "iKomek" в Костанае, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о работе единого контактного центра "Call-центр 109" и ходе реализации проекта "Открытый акимат".
Президент также ознакомился с деятельностью ситуационного центра мониторинга и быстрого реагирования.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, необxодимо усиленно распространять опыт центра "iKomek" на все регионы республики.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны директору ТОО "Милx" Сергею Блоку, главному врачу больницы г. Рудный Талгату Кайкенову, директору ТОО "Алюминстрой" Абаю Муканову, председателю общественного фонда "Гражданский альянс Костанайской области "ГРИН" Динаре Утебаевой и ветерану сферы образования Станиславе Щегельской.
Касым-Жомарта Токаева проинформировали о работе единого контактного центра "Call-центр 109" и ходе реализации проекта "Открытый акимат".
Президент также ознакомился с деятельностью ситуационного центра мониторинга и быстрого реагирования.
По мнению Касым-Жомарта Токаева, необxодимо усиленно распространять опыт центра "iKomek" на все регионы республики.
В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил благодарственные письма за вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны директору ТОО "Милx" Сергею Блоку, главному врачу больницы г. Рудный Талгату Кайкенову, директору ТОО "Алюминстрой" Абаю Муканову, председателю общественного фонда "Гражданский альянс Костанайской области "ГРИН" Динаре Утебаевой и ветерану сферы образования Станиславе Щегельской.