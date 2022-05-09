Касым-Жомарт Токаев почтил память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии возложения цветов к монументу "Отан Ана", сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к монументу "Отан Ана" и почтил минутой молчания память воинов-казахстанцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Затем духовой оркестр Республиканской гвардии исполнил Государственный Гимн, Рота Почетного караула прошла торжественным маршем перед Верховным Главнокомандующим Вооруженными силами, ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны.

В завершение церемонии Касым-Жомарт Токаев провел беседу с ветеранами. Президент поздравил их с праздником великой Победы и пожелал всем казахстанцам крепкого здоровья, счастья и мирного неба.