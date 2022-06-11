Фото пресс-службы Президента РК
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Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов

Глава государства подписал ряд законов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Так, Касым-Жомарт Токаев утвердил следующие документы:

- Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола о прекращении действия Соглашения между правительствами государств – участников Содружества Независимых Государств о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года»;

- Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Китайской Народной Республики  по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов»;

- Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Кабинетом Министров Кыргызской Республики об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности Центральноазиатского региона»;

- Закон Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефтепродуктов в Республику Армения».

Тексты законов публикуются в печати.

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