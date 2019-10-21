Президент
Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по снижению нагрузки на судей
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.    

Президент Казахстана был проинформирован об итогах деятельности Верховного суда за 9 месяцев 2019 года и проводимой работе по совершенствованию судебной системы.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о мерах по улучшению системы подбора судейских кадров, обеспечению единой судебной практики, модернизации правосудия, включая создание центров внесудебного примирения, семейных судов и фронт-офисов.

Глава государства указал на необходимость повышения доверия к работе судей со стороны населения, справедливого рассмотрения обращений граждан, повышения качества выносимых судебных решений.

Президент поручил принять меры по снижению нагрузки на судей, избавлению их от рассмотрения несвойственных дел, которые отрицательно влияют на качество судебных решений, а также заявил о важности продолжить работу над повышением компетентности судейского корпуса.

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