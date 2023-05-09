Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы
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Глава государства посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента.
Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России Владимиром Путиным парад посетили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.