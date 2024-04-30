Касым-Жомарт Токаев поздравил короля Саудовской Аравии

Международное сотрудничество, Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму королю Саудовской Аравии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства поздравил Хранителя двух святынь – короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда с 30-летием со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Саудовская Аравия.

"С удовлетворением хочу отметить, что за короткий срок динамичное развитие нашего сотрудничества, основанное на традиционной дружбе, превратилось в прочное и надежное партнерство. Сегодня Королевство является одним из главных политических партнеров Казахстана не только в ближневосточном регионе, но и в арабском мире. Наши страны активно взаимодействуют на мировом и региональном уровнях. Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Саудовской Аравией продолжит развиваться и впредь. Со своей стороны выражаю готовность к совместной работе с Вами для дальнейшего углубления всесторонних отношений на благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Саудовской Аравии благополучия и долголетия, а братскому саудовскому народу – счастья и процветания.

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