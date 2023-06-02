Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.