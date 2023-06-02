Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату
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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Чолпон-Ату (Кыргызстан) для участия во второй встрече лидеров Центральной Азии и Европейского Союза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
В аэропорту главу государства встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров.
Ожидается, что в саммите наряду с Касым-Жомартом Токаевым примут участие президент Европейского Совета Шарль Мишель, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов.