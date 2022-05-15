Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал БОРТ N1.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Президента России Владимира Путина и председателя Совета коллективной безопасности ОДКБ, Премьер-министра Армении Никола Пашиняна прибыл в Москву для участия в юбилейном саммите ОДКБ, приуроченном к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

Мероприятие состоится завтра, 16 мая, в Кремле.