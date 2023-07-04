Касым-Жомарт Токаев принял Тошиаки Эндо

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном Тошиаки Эндо. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего углубления сотрудничества и укрепления межпарламентского взаимодействия между Казахстаном и Японией, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Приветствуя Тошиаки Эндо, Касым-Жомарт Токаев сказал, что казахстанцы всегда испытывали особое чувство уважения и интерес к японскому народу.

Президент отметил особый уровень доверительных отношений между двумя странами и высоко оценил вклад Японской парламентской лиги дружбы с Казахстаном в укрепление контактов.

Важную роль в комплексе казахско-японских связей играет экономическое измерение. Токаев акцентировал внимание на значительных возможностях в торговом и инвестиционном взаимодействии и заявил о заинтересованности Казахстана в наращивании экономического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев сказал, что Япония, инвестировавшая в РК 8 млрд долларов, входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики. Он также отметил, что товарооборот между двумя государствами достиг отметки в 2 млрд долларов и подчеркнул, что есть огромный потенциал дальнейшего его развития.

Тошиаки Эндо поблагодарил за возможность встречи и передал лидеру Казахстана послание премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

Председатель парламентской лиги дружбы подтвердил готовность японского Парламента к расширению взаимовыгодного партнерства с Казахстаном во всех сферах.