Касым-Жомарт Токаев встретился с главой ЕБРР Одиль Рено-Бассо

Президент
96

Президент поприветствовал намерение ЕБРР инвестировать в совместные проекты, в том числе в рамках осуществления программы «зеленого» перехода

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо, прибывшей в Казахстан для участия в 37-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Собеседники обсудили перспективы сотрудничества между Казахстаном и ЕБРР и обменялись мнениями по актуальным вопросам мировой экономики. Было отмечено, что за годы сотрудничества достигнут ощутимый прогресс в ряде стратегических секторов, включая развитие малого и среднего бизнеса, энергетики, сельского хозяйства.

Одиль Рено-Бассо высоко оценила инвестиционный потенциал Казахстана и заявила о заинтересованности Банка в дальнейшей поддержке инфраструктурного развития Казахстана. По ее словам, недавно было одобрено финансирование реконструкции участка автомобильной дороги Актобе – Улгайсын протяженностью 234 км, который важен для развития внутреннего и международного транзита.

Президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо подчеркнула, что сотрудничество между банком и Казахстаном развивается успешно. Она отметила, что в прошлом году объем инвестиций достиг почти 1 млрд евро, а в 2024 году он вырос втрое по сравнению с 2023 годом. Кроме того, она выразила готовность и далее содействовать Казахстану в развитии транспортной доступности и энергетического сектора.

#переговоры #Токаев #ЕБРР #Одиль Рено-Бассо

Популярное

Все
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Фестиваль вдохновил молодежь
Крик души, или Как один человек пытается спасти реку
Невидимый, но так необходимый труд
Токаев поздравил судей и работников суда с профессиональным праздником
Выявлять причины, а не ликвидировать последствия
Закон Республики Казахстан
«Голос Турана-2025» собирает друзей
Профилактика и правовая культура
«Золотая жила» Сеита Каскабасова
Казахстан ввёл запрет на полёты над шестью странами Ближнего Востока
Судебная власть как неотъемлемый институт правового государства
Строить сообщество единой судьбы
В МИД обратились к казахстанцам
Не заявил и в итоге лишился денег
Успех прокуроров и дипломатов
Совершили восхождение на горную вершину
Футбольная перспектива для страны
Профессиональный праздник отметили стражи правопорядка
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Как идет строительство завода по производству стали в Жамбылской области
Олжас Бектенов обсудил с Ли Яньтао строительство нового завода в РК
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Тариф почти как в столице
Казахстанский школьник стал лучшим физиком Европы
Запретить покупку жилья за наличные предлагают в России
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
Второй саммит «Центральная Азия – Китай»: главы государств подписали Астанинскую декларацию
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
Саммит «Центральная Азия – Китай»: новые горизонты науки и образования
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
Токаев поддержал идею о проведении тематических годов сотрудничества между КНР и ЦА
125 лет Сабиту Муканову: в СКО почтили великого классика казахской литературы
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Президент обсудил с главой Philip Morris International по Ц…
Токаев провел ряд двусторонних встреч
Президент провел 37-е пленарное заседание Совета иностранны…
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]