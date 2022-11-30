Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину

Президент

Президент выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично родным и близким Цзян Цзэминя и всему китайскому народу.

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя.

"Мы все хорошо знаем Цзян Цзэминя как выдающегося сына своей страны, самоотверженно служившего во имя процветания Китая и повышения авторитета страны в международном сообществе. Его светлый образ как выдающейся личности, внесшей значительный вклад в упрочение уз дружбы между Казахстаном и КНР, навсегда останется в памяти наших народов", – говорится в телеграмме.

Президент выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично родным и близким Цзян Цзэминя и всему китайскому народу.

 

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