Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину

Президент выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично родным и близким Цзян Цзэминя и всему китайскому народу.
Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о кончине бывшего председателя Китайской Народной Республики Цзян Цзэминя.
"Мы все хорошо знаем Цзян Цзэминя как выдающегося сына своей страны, самоотверженно служившего во имя процветания Китая и повышения авторитета страны в международном сообществе. Его светлый образ как выдающейся личности, внесшей значительный вклад в упрочение уз дружбы между Казахстаном и КНР, навсегда останется в памяти наших народов", – говорится в телеграмме.
Президент выразил соболезнования от имени народа Казахстана и от себя лично родным и близким Цзян Цзэминя и всему китайскому народу.