Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Чехии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Чехии Петру Павлу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования главе Чешской Республики Петру Павлу в связи с произошедшей в Праге трагедией.

"С глубокой скорбью воспринял печальную весть о жертвах и пострадавших среди Ваших соотечественников в результате бесчеловечного акта нападения в Карловом университете в Праге. Разделяя горечь невосполнимой утраты, выражаю соболезнования Вам и родным погибших, а также желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в телеграмме.

Напомним, сегодня в университете в Праге произошла стрельба: 14 человек убиты, 25 ранены, нападавший погиб.