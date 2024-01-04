Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Ирана

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства выразил соболезнования Ибрахиму Раиси в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате теракта в иранском городе Керман.

"С глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в городе Керман. Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и семьям, потерявшим своих родных и близких, а также всему иранскому народу", – говорится в телеграмме.

Президент пожелал скорейшего выздоровления и благополучного возвращения в свои семьи всем пострадавшим.

Ранее Минздрав Ирана подтвердил гибель 95 человек при взрывах у кладбища в Кермане. Инцидент произошел во время траурных шествий в память о четвертой годовщине гибели генерала Касема Сулеймани.