Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Си Цзиньпину

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате землетрясения в северо-западной части страны.

«С глубокой скорбью воспринял новость о гибели Ваших соотечественников в результате разрушительного землетрясения в провинции Ганьсу. Выражая соболезнования Вам и семьям, потерявшим близких в результате стихийного бедствия, сообщаю, что в этот тяжелый момент народ Казахстана разделяет боль невосполнимой утраты китайского народа. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и благополучного возвращения пропавших без вести граждан к своим семьям», – говорится в телеграмме.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,2 произошло в понедельник в 23:59 (21:59 по времени Астаны) в Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларском автономном уезде Линься-Хуэйского автономного округа северо-западной китайской провинции Ганьсу.

На данный момент число погибших при землетрясении на северо-западе КНР возросло до 118, сообщило Центральное телевидение Китая.