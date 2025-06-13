Президент поздравил участников мероприятия с Днем медицинского работника и отметил особую значимость встречи, которая впервые проводится в Акорде по случаю этого праздника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Главы государства

Фото: пресс-служба президента РК

– Народная мудрость гласит: «Здоровье – первое богатство». Действительно, здоровье нации – приоритетная ценность для нашей страны. Аль-Фараби, известный миру как «Второй учитель», считал медицину искусством. Профессию врача выбирают по велению сердца. Этот труд, сопряженный с колоссальной нагрузкой, посилен не каждому. Медицинские работники – хранители здоровья нации, представители самой уважаемой и благородной профессии. Во время глобальной пандемии COVID-19 все мы были свидетелями самоотверженной деятельности врачей. В самый сложный период они спасли жизни тысяч людей. Мы глубоко ценим ваш упорный труд и гордимся вашей стойкостью. «Спасение жизни одного человека равно спасению всего человечества». Медики совершают настоящие подвиги каждый день – во время операций, в больничных палатах. Нередки случаи, когда борьба за жизнь пациентов ведется прямо в машине скорой помощи. Вы по праву заслуживаете звания героев мирного времени. Выражаю огромную благодарность всем медицинским работникам, – сказал Глава государства.

По словам Касым-Жомарта Токаева, казахские врачи всегда ставили интересы страны превыше всего. Он привел в пример выдающихся национальных деятелей, известных врачей Халела Досмухамедова и Санжара Асфендиярова, посвятивших свою жизнь борьбе как за независимость страны, так и за благополучие нашего народа.

– Сегодня в сфере отечественного здравоохранения работает около 380 тысяч человек. Труд каждого специалиста невозможно переоценить. В стране сформировались целые династии медиков, посвятившие свою жизнь укреплению здоровья людей. Так, семья Джувашевых из Алматы насчитывает 13 врачей с общим стажем 375 лет. А в Атырауской области в семье Шанаевых – 16 врачей. Это достойный пример преемственности и верности призванию. Сегодня национальная система здравоохранения уверенно движется вперед. У нас немало достижений. Средняя продолжительность жизни в стране достигла 75,4 года. Материнская и детская смертность снизилась примерно на 12%. За пять лет построено около 800 поликлиник и больниц. Работа в этом направлении продолжится. Государство и дальше будет развивать инфраструктуру. Забота о здоровье нации начинается с оказания первичной медицинской помощи. В стране реализуется национальный проект по модернизации сельского здравоохранения. На сегодняшний день уже построено 469 объектов, до конца этого года в эксплуатацию будет введено еще 186. Районные больницы оснащаются современным медицинским оборудованием, – заявил Президент.

В выступлении также было отмечено динамичное развитие медицинского туризма. Ежегодно более 10 тысяч человек из 45 стран мира специально приезжают в Казахстан на лечение. По мнению Главы государства, это свидетельствует о высоком качестве отечественной системы здравоохранения.

– Сегодня целый ряд наших больниц имеют международную аккредитацию. Национальные центры нейрохирургии и кардиохирургии оказывают высокотехнологическую медицинскую помощь на уровне мировых клиник. Казахстанские врачи ежегодно проводят тысячи операций на открытом сердце, причем даже новорожденным детям. В стране планомерно развивается трансплантация органов. Недавно успешно проведена сотая по счету операция по пересадке сердца. В этом году впервые осуществлена тройная перекрестная трансплантация почек: три пациента обменялись донорами, чтобы получить подходящий им орган. Такие одновременные операции делают только в шести странах мира. Для лечения онкологических заболеваний применяются передовые методы лучевой терапии. С прошлого года в Казахстане развивается совершенно новое направление – фетальная медицина. Имеются в виду операции на плоде еще в утробе матери. Такое уникальное медицинское вмешательство открывает многим детям шанс на здоровую жизнь. Отдельное внимание уделяется лечению и улучшению жизни людей с редкими заболеваниями. Перед государством стоит нелегкая задача – обеспечить таких пациентов дорогостоящими импортными лекарствами, и здесь существенную помощь оказывает созданный по моему предложению Фонд «Қазақстан халқына», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Далее он остановился на развитии отечественной фармацевтической промышленности.

– Важно продолжить усилия в этой сфере, которая, по сути, обрела стратегический характер, путем привлечения крупных международных инвесторов. Нам предстоит полностью раскрыть потенциал медицинской науки. Прочная основа уже создана. Наши ученые добились серьезных результатов в области онкологии, трансплантологии, неонатологии, генетики, биомедицины. Внедряются препараты отечественной разработки для лечения заболеваний крови. Новые горизонты в диагностике и лечении заболеваний открывает искусственный интеллект. Предстоит совершить стремительный рывок в этой перспективной сфере. Надо в полной мере использовать возможности и ядерной медицины. В целом, развитие системы здравоохранения нацелено прежде всего на повышение благополучия наших граждан. Ведь доступность и уровень медицины – это яркий показатель качества жизни в стране, – добавил Президент.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что социальная поддержка медицинских работников и повышение их статуса – одна из ключевых задач государства.

– С прошлого года по моей инициативе присуждается почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», которое является знаком особого уважения к медицинским работникам. За последние пять лет зарплаты в сфере здравоохранения выросли почти вдвое. Увеличились стипендии в профильных университетах и колледжах. Также создаются все необходимые условия для организации наставничества у квалифицированных врачей и дальнейшей адаптации молодых специалистов. В целом, идет ежегодное увеличение объема средств, выделяемых на сферу здравоохранения. В текущем году эта цифра составила 2,6 трлн тенге. Государство продолжит оказывать поддержку медицинским работникам. Врачей называют хранителями здоровья народа. Каждый человек должен хорошо осознавать эту истину и уважать их труд. Однако, к сожалению, в нашем обществе все еще есть люди, которые препятствуют работе медицинских работников, а порой даже угрожают их безопасности. Подобные противоправные действия абсолютно недопустимы. Лица, нарушающие общественный порядок, обязательно будут отвечать по всей строгости закона. Принцип «Закон и Порядок» должен соблюдаться неукоснительно и повсеместно. Только так мы сможем построить Справедливый и Безопасный Казахстан. В этом контексте медицинскому работнику отводится исключительная роль, – подытожил свою речь Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает, что труд врачей достоин самой высокой оценки. Он сообщил, что подписал Указ о награждении медицинских работников государственными наградами.

В ходе мероприятия выступили заведующий кафедрой Казахского национального медицинского университета имени С. Асфендиярова Куралбай Куракбаев, ветеран труда Жекшембай Нсанов, заведующая лабораторией филиала ТОО «Национальный центр биотехнологии» Екатерина Остапчук.