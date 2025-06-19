Президент осмотрел завод по производству сэндвич-панелей KazPan, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о том, что предприятие оснащено высокотехнологичной автоматизированной линией Kindus южнокорейского производства и способно выпускать до 1,8 млн квадратных метров продукции в год.

На предприятии трудятся 50 специалистов, прошедших обучение у инженеров Kindus для работы с современным оборудованием и технологиями. Было отмечено, что сэндвич-панели востребованы в строительстве промышленных, логистических, административных, спортивных и других объектов.

В ходе беседы с представителями трудового коллектива Глава государства выразил уверенность, что завод укрепит свои конкурентные преимущества и внесет вклад в развитие инфраструктуры Казахстана.