"КазАгро" профинансировал посевные и уборочные кампании на 72 млрд тенге
Талгат Исенов
На кредитные ресурсы "КазАгро" весенне-полевые и уборочные работы в текущем году проведены на площади 6,8 млн га, что составляет около половины всей обрабатываемой посевной площади в стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу нацхолдинга.
"На сегодня бюджетный кредит в размере 60 миллиардов тенге в полном объеме освоен. На эти средства профинансированы 2 627 хозяйств и агроформирований. К данному времени холдинг профинансировал сельхозтоваропроизводителей республики на 72,6 миллиарда тенге", – говорится в сообщении.
В холдинге отметили, что, помимо кредитования, активно задействован такой инструмент, как лизинг сельхозтехники. В рамках этой программы в текущем году фермеры получили более 1,5 тыс. единиц техники на общую сумму 26,3 млрд тенге.