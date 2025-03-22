Казах и домбра – неразделимы

Однако больше всего мас­тер любит изготавливать домб­ру. По его словам, соз­дание казахского «инструмента души» – целая наука.

– Известный казахский акын Кадыр Мырза Али изрек: «Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра». Домбра и казах – единое понятие, – рассуждает Биржан Дильманов. – Этот музыкальный инструмент стал олицетворением не только казахского народа, но и всей страны. Благодаря Димашу Кудайбергену домбра сегодня обрела популярность во всем мире. Поклонники певца со всех континентов проявляют неподдельный интерес к домбре, слушают казахские кюи и песни, находя их в Интернете. Возросло внимание к домбре и в тех странах, где проживают казахские общины.

Настоящий домбровый бум наблюдается и в Казахстане. Теперь инструмент не висит на стене в гостиной в качестве декоративного украшения: на нем непременно играют все домочадцы – от убеленных сединами аксакалов до школьников. Интерес к домбре растет с каждым годом: во всех городах, райцентрах, аулах страны открываются школы искусств, домбровые и оркестровые кружки, частные классы по терме, жыра, кюям, айтысу.

Очень много проводят сейчас фестивалей и конкурсов среди домбристов, по праздникам организовывают флешмобы и акции. Конкурсы проводятся даже среди мастеров по изготовлению домбры. Такой всплеск интереса к традиционной музыке не остался незамеченным – и в стране учредили Национальный день домбры.

О том, что в Казахстане в пос­ледние годы интерес к традиционной музыке резко вырос, мастер может судить и по количеству заказов – они увеличились в разы. Кроме домбры Биржан Дильманов изготавливает и другие казахские музыкальные инст­рументы.

– Вы знаете, сколько инст­рументов в казахском народном оркестре? Я сам занимаюсь изготовлением более сорока видов. Только разновидностей домбры три – альт, бас и прима, жетыген, қобыз, бас-, нар- и қыл-қобызы, альт- и прима-шертеры, шіңкілдек, дауылпаз и многие другие, – рассказывает он. – Сейчас очень популярным стал древний семиструнный инструмент жетыген. В современной версии его создают с 23 струнами, адаптируя его звучание ко всем типам кюев.

На вопрос, откуда у него такие глубокие познания и любовь к национальным музыкальным традициям, Биржан отвечает, что ремесло передалось ему вместе с генами:

– Я родился в 1986 году в сельском округе Актоган Шиелийского района. Мастерить домбру меня научил отец – Базарбек Дильманов. Я принадлежу к большой династии ремесленников Дильмановых. Мои предки – деды, отец, дяди и братья – все мастера по изготовлению национальных музыкальных инст­рументов. Самый старший в династии – прапрадед Дильман, который в Приаралье слыл одним из известных сал сері. Он был разносторонней творческой личностью и ремесленником с золотыми руками. Его навыки и мастерство перешли к сыну Али, тот передал их своим детям – Кыдырбаю, Сапарбеку, Базарбеку, Мейрамбеку, Дуйсенбеку, Мейрбеку и Бахытжану Дильмановым.

В Алматы есть мастерская по изготовлению национальных музыкальных инструментов «Шертер». Ее в начале 90-х годов основал Сапарбек Дильманов, который научил ремеслу всех своих братьев. Сапарбек-ага умер в 2003 году, но начатое им дело живет. Сегодня фирма «Шертер» производит все виды казахских национальных инструментов. Предприятие возглавляют Бахытжан и Мейрбек. Этим ремес­лом занимается уже четвертое поколение династии. К примеру, в Кызылорде работают мастерские Биржана и Мейржана, в Алматы, помимо «Шертера», есть мастерская Досжана, в Астане – Нуржана Дильманова.

Биржан Дильманов с теплом вспоминает то время, когда в алматинском «Шертере» он совершенствовал свои навыки. После восьмилетней практики в 2017 году он вернулся в Кызыл­орду и открыл собственный цех. Для этого он воспользовался поддержкой госпрограммы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», закупив на 14 млн тенге нужное оборудование.

Секрет хорошей домбры кроется в ее звучании. Для создания такой домбры необходимо соответствующее сырье. Биржан заказывает древесину из Алматы. Материалы дорогие, так как доставляются из разных концов мира. К примеру, белый клен – из Канады, черное дерево – из Африки, палисандр – из Бразилии, ель – из Турции, эвкалипт – из Австралии. Также домбра изготавливается из вяза, ольхи, клена, ореха, кедра, бука, дуба, сосны и березы. Для каждой детали домбры – корпуса, грифа, деки – используется отдельная древесина.

Как признается мастер, на создание одного инструмента уходит от недели до полугода: здесь все зависит не только от сложности заказа и вдохновения, но и от наличия материалов.

– И сейчас есть такие мастера, которые для получения характерного звука струны готовят, как в древности, из жилок бараньих или козьих кишок, – замечает ремесленник. – Это сложная технология, и такие струны не долговечны. А германская и японская белая леска диаметром 0,7 миллиметра заставляет домб­ру звучать красиво и звонко.

Вид и предназначение изготавливаемой домбры зависят от заказчика. Домбры для исполнения жыра и терме заказывают в основном кызылординцы. Также по желанию инструменту придается форма – қалақ, жұмыр, шақпа и другие. В Кызылорде чаще всего заказывают құрама-домбру (сборная домбра). Однако Биржан может изготовить домбру и из цельного куска дерева – шаппа-домбра.

Среди заказчиков эксклюзивных инструментов – известные артисты, творческие коллективы, профессиональные оркестры, учреждения культуры, школы искусств, частные лица со всех уголков Казахстана и из других государств. Немало заказов поступает через социальные сети.

– Мне довелось делать домбру для известного композитора и кюйши Шамиля Абильтаева, а самым крупным заказом, который мне поступал, была заявка на изготовление 265 домбр для НИШ в Астане, – вспоминает Биржан. – В 2022 году там под управлением заслуженного деятеля культуры Казахстана Айтжана Токтагана на домбре одновременно сыграли тысяча учащихся. Это событие попало в Книгу рекордов Гиннесса.

О казахских национальных музыкальных инструментах с Биржаном можно беседовать бесконечно.

– Сейчас мы встречаем Наурыз мейрамы. А какой казахский праздник без домбры? Все национальные торжества, мероприятия, тои, айтысы, беташары, концерты не обходятся без домбры. Ее волшебные звуки берут за душу всех – от малышей до старцев. Посмотрите видео в Интернете, как реагируют на звуки домбры младенцы. Звучание домбры – магия. Она создает настроение, передает любые чувства, вызывает сильные эмоции, погружает в транс… Домбра достигает самых глубин человеческой души. И я горжусь, что причастен к ее созданию, – заключил Биржан Дильманов.