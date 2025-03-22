Казах и домбра – неразделимы Наурыз 22 марта 2025 г. 4:00 9 Алибек Байшуленов собственный корреспондент по Кызылординской области Мастер из Приаралья Биржан Дильманов изготавливает более сорока видов национальных казахских инструментов фото автора Однако больше всего мастер любит изготавливать домбру. По его словам, создание казахского «инструмента души» – целая наука. – Известный казахский акын Кадыр Мырза Али изрек: «Нағыз қазақ – қазақ емес, нағыз қазақ – домбыра». Домбра и казах – единое понятие, – рассуждает Биржан Дильманов. – Этот музыкальный инструмент стал олицетворением не только казахского народа, но и всей страны. Благодаря Димашу Кудайбергену домбра сегодня обрела популярность во всем мире. Поклонники певца со всех континентов проявляют неподдельный интерес к домбре, слушают казахские кюи и песни, находя их в Интернете. Возросло внимание к домбре и в тех странах, где проживают казахские общины. Настоящий домбровый бум наблюдается и в Казахстане. Теперь инструмент не висит на стене в гостиной в качестве декоративного украшения: на нем непременно играют все домочадцы – от убеленных сединами аксакалов до школьников. Интерес к домбре растет с каждым годом: во всех городах, райцентрах, аулах страны открываются школы искусств, домбровые и оркестровые кружки, частные классы по терме, жыра, кюям, айтысу. Очень много проводят сейчас фестивалей и конкурсов среди домбристов, по праздникам организовывают флешмобы и акции. Конкурсы проводятся даже среди мастеров по изготовлению домбры. Такой всплеск интереса к традиционной музыке не остался незамеченным – и в стране учредили Национальный день домбры. О том, что в Казахстане в последние годы интерес к традиционной музыке резко вырос, мастер может судить и по количеству заказов – они увеличились в разы. Кроме домбры Биржан Дильманов изготавливает и другие казахские музыкальные инструменты. – Вы знаете, сколько инструментов в казахском народном оркестре? Я сам занимаюсь изготовлением более сорока видов. Только разновидностей домбры три – альт, бас и прима, жетыген, қобыз, бас-, нар- и қыл-қобызы, альт- и прима-шертеры, шіңкілдек, дауылпаз и многие другие, – рассказывает он. – Сейчас очень популярным стал древний семиструнный инструмент жетыген. В современной версии его создают с 23 струнами, адаптируя его звучание ко всем типам кюев. На вопрос, откуда у него такие глубокие познания и любовь к национальным музыкальным традициям, Биржан отвечает, что ремесло передалось ему вместе с генами: – Я родился в 1986 году в сельском округе Актоган Шиелийского района. Мастерить домбру меня научил отец – Базарбек Дильманов. Я принадлежу к большой династии ремесленников Дильмановых. Мои предки – деды, отец, дяди и братья – все мастера по изготовлению национальных музыкальных инструментов. Самый старший в династии – прапрадед Дильман, который в Приаралье слыл одним из известных сал сері. Он был разносторонней творческой личностью и ремесленником с золотыми руками. Его навыки и мастерство перешли к сыну Али, тот передал их своим детям – Кыдырбаю, Сапарбеку, Базарбеку, Мейрамбеку, Дуйсенбеку, Мейрбеку и Бахытжану Дильмановым. В Алматы есть мастерская по изготовлению национальных музыкальных инструментов «Шертер». Ее в начале 90-х годов основал Сапарбек Дильманов, который научил ремеслу всех своих братьев. Сапарбек-ага умер в 2003 году, но начатое им дело живет. Сегодня фирма «Шертер» производит все виды казахских национальных инструментов. Предприятие возглавляют Бахытжан и Мейрбек. Этим ремеслом занимается уже четвертое поколение династии. К примеру, в Кызылорде работают мастерские Биржана и Мейржана, в Алматы, помимо «Шертера», есть мастерская Досжана, в Астане – Нуржана Дильманова. Биржан Дильманов с теплом вспоминает то время, когда в алматинском «Шертере» он совершенствовал свои навыки. После восьмилетней практики в 2017 году он вернулся в Кызылорду и открыл собственный цех. Для этого он воспользовался поддержкой госпрограммы «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек», закупив на 14 млн тенге нужное оборудование. Секрет хорошей домбры кроется в ее звучании. Для создания такой домбры необходимо соответствующее сырье. Биржан заказывает древесину из Алматы. Материалы дорогие, так как доставляются из разных концов мира. К примеру, белый клен – из Канады, черное дерево – из Африки, палисандр – из Бразилии, ель – из Турции, эвкалипт – из Австралии. Также домбра изготавливается из вяза, ольхи, клена, ореха, кедра, бука, дуба, сосны и березы. Для каждой детали домбры – корпуса, грифа, деки – используется отдельная древесина. Как признается мастер, на создание одного инструмента уходит от недели до полугода: здесь все зависит не только от сложности заказа и вдохновения, но и от наличия материалов. – И сейчас есть такие мастера, которые для получения характерного звука струны готовят, как в древности, из жилок бараньих или козьих кишок, – замечает ремесленник. – Это сложная технология, и такие струны не долговечны. А германская и японская белая леска диаметром 0,7 миллиметра заставляет домбру звучать красиво и звонко. Вид и предназначение изготавливаемой домбры зависят от заказчика. Домбры для исполнения жыра и терме заказывают в основном кызылординцы. Также по желанию инструменту придается форма – қалақ, жұмыр, шақпа и другие. В Кызылорде чаще всего заказывают құрама-домбру (сборная домбра). Однако Биржан может изготовить домбру и из цельного куска дерева – шаппа-домбра. Среди заказчиков эксклюзивных инструментов – известные артисты, творческие коллективы, профессиональные оркестры, учреждения культуры, школы искусств, частные лица со всех уголков Казахстана и из других государств. Немало заказов поступает через социальные сети. – Мне довелось делать домбру для известного композитора и кюйши Шамиля Абильтаева, а самым крупным заказом, который мне поступал, была заявка на изготовление 265 домбр для НИШ в Астане, – вспоминает Биржан. – В 2022 году там под управлением заслуженного деятеля культуры Казахстана Айтжана Токтагана на домбре одновременно сыграли тысяча учащихся. Это событие попало в Книгу рекордов Гиннесса. О казахских национальных музыкальных инструментах с Биржаном можно беседовать бесконечно. – Сейчас мы встречаем Наурыз мейрамы. А какой казахский праздник без домбры? Все национальные торжества, мероприятия, тои, айтысы, беташары, концерты не обходятся без домбры. Ее волшебные звуки берут за душу всех – от малышей до старцев. Посмотрите видео в Интернете, как реагируют на звуки домбры младенцы. Звучание домбры – магия. Она создает настроение, передает любые чувства, вызывает сильные эмоции, погружает в транс… Домбра достигает самых глубин человеческой души. И я горжусь, что причастен к ее созданию, – заключил Биржан Дильманов. #Наурыз #домбра #Биржан Дильманов