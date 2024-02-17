Казахфильм открыл новый сезон кинопроизводства

Киностудия представила девять новых проектов, передает Kazpravda.kz
Национальная киностудия Казахфильм имени Шакена Айманова объявила о начале нового сезона кинопроизводства. Торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения легендарного основателя казахстанского кинематографа Шакена Айманова, собрало на одной площадке звезд кино, режиссеров и продюсеров.
Киностудия представила девять новых кинопроектов, каждый из которых несет в себе уникальный посыл и идею, отражающие многогранность современного казахстанского кино. Эти проекты не только укрепят позиции Казахстана на мировой кинокарте, но и станут важным вкладом в развитие культуры и искусства страны.
«Участники и гости мероприятия подчеркнули важность этого события, как для профессионалов индустрии, так и для широкой аудитории, отметив, что это время, когда казахстанский кинематограф демонстрирует свою способность не только сохранять национальное культурное наследие, но и активно развиваться, внедряя инновации и расширяя границы традиционного кино», - сообщает пресс-служба министерства культуры и информации РК.