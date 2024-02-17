Казахфильм открыл новый сезон кинопроизводства

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Национальная киностудия Казахфильм имени Шакена Айманова объявила о начале нового сезона кинопроизводства. Торжественное мероприятие, посвященное 110-летию со дня рождения легендарного основателя казахстанского кинематографа Шакена Айманова, собрало на одной площадке звезд кино, режиссеров и продюсеров.

Киностудия представила девять новых кинопроектов, каждый из которых несет в себе уникальный посыл и идею, отражающие многогранность современного казахстанского кино. Эти проекты не только укрепят позиции Казахстана на мировой кинокарте, но и станут важным вкладом в развитие культуры и искусства страны.