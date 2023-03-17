Казахские кюи одновременно исполнили в школах и колледжах Астаны
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Аманжолова Айман
Сегодня во всех организациях образования столицы в 12:00 по столичному времени по инициативе Министерства образования Республики Казахстан прошел челлендж домбристов «Күй құмбірі», передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
В челлендже, организованном с целью повышения духовной культуры, эстетического, патриотического духа обучающихся, сохранения культурного наследия страны, пропаганды детского искусства исполнения на домбре, приняли участие более 3000 домбристов из 127 образовательных учреждений города.
Участники Астанинского челленджа исполнили кюй Курмангазы «Балбырауын».