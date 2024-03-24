Казахские мушкетеры впервые взяли четыре лицензии на Олимпиаду

Фото: Минтуризма и спорта РК

На этапе Кубка мира по фехтованию (шпага) в Тбилиси мужская сборная Казахстана выиграла лицензию на Олимпиаду в Париж, сообщает Минтуризма и спорта.

Благодаря командной лицензии трое наших соотечественников получили право выступить и в личных соревнованиях.

Выиграть квоту удалось за счет того, что в 1/8 финала сборная Южной Кореи уступила команде Чехии.

Тем самым, Казахстан вошел в ТОП-4 мирового рейтинга, что дало прямую олимпийскую путевку.