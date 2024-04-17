Казахские тайны русского баяна

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Удивительно, но факт: этот русский народный музыкальный инструмент пришелся по душе и более столетия любим казахскими музыкантами. Именно баян, как считают многие, точнее любого другого инструмента передает многие нюансы и оттенки звуков домб­ры, с древних времен именуемой «душой народа». Баян, кстати, тоже весьма душевный и любимый большинством землян инструмент.

Как так? Что общего между этими разнородными инструмен­тами? – задастся вопросами скептик, апеллируя к тому, что баянное звучание достигается нажатием определенной кнопки-клавиши и направляемым на металлический язычок сжатым воздухом, а домбра звучит от прикосновения к струнам.

Не станем углубляться в звуко-тембральные тонкости, а порекомендуем сравнить звучание кюя, исполняемого на баяне, с оригиналом. Виртуозно это делает профессор Алматинской консерватории Анатолий Гайсин. Он – заслуженный артист РК, в свое время ставший первым казахстанским лауреатом Международного конкурса баянистов-аккордеонистов «Кубок мира». Гайсин покорил жюри не только исполнением классических пьес, но прежде всего – оригинальным прочтением произведений Курмангазы и Таттимбета в собственной баянной интерпретации.

Среди учеников мэтра – лауреаты международных конкурсов, нынешние виртуозы Нартай Бекмолдинов, Галымжан Нарымбетов, Мухаддас Габдиев. Сам Анатолий Гайсин родом из России, но, оказавшись в Казахстане, очаровался казахским мелосом, мастерством домбристов и решил: чтобы баян зазвучал истинно домбровыми интонациями, надо найти прием игры, который доселе никто не использовал. И нашел! Теперь «Балбырауын», «Адай», «Сары арқа» и другие кюи гениальных предков прочно вошли в репертуар профессионалов казахской баянной школы.

Безусловно, баянисты из России, Украины, Беларуси, открывавшие в предвоенные годы в Алма-Ате и других городах музыкальные школы, тоже делали прекрасные обработки казахских народных песен. До сих пор ученики и студенты музыкальных учебных заведений играют произ­ведения Константина Ошлакова, Василия Лагодина, Валентина Басаргина, Федора Легкунца. Эти первооткрыватели казахской баянной классики вырастили плея­ду баянистов-казахов – Зауре Смакову, Ондасына Абдуллаева, Суюнгена Сейтханова и многих других музыкантов.

Они посвятили свой талант баяну, взрастили исполнителей, влюбленных в этот «маленький оркестр, который всегда с тобой». Именно благодаря неустанным педагогическим поискам и научным изысканиям Зауре Смаковой и Ондасына Абдуллаева, их музыкальной толерантнос­ти, стремлению расширить горизонты наследия предков и новейшей классики казахской музыки наши баянисты становятся победителями, лауреатами и дипломантами международных конкурсов, а баян стал поистине инструментом международного музыкального общения.

Но чтобы стать профессионалом, виртуозно играть на любом музыкальном инструменте, надо попасть в первый класс к такому педагогу, каким был великолепный баянист Ондасын Абдуллаев.

– Недавно он покинул этот мир, – вспоминает почетный работник образования РК

Суюнген Сейтханов. – Ондасын Абдуллаев относится к числу тех больших мастеров-педагогов, которые прокладывают собственный путь. Именно такой подход к обучению свойственен педагогам, которых ученики всю жизнь называют Учителем! Еще в семидесятые годы прошлого века его учитель Валентин Басаргин точно сказал: «Ондасын имеет от природы дар предугадать талант в ребенке, его способность к музыке и приспособляемость к баяну». Так и было на самом деле: ученики Абдуллаева, тогда только окончившего музучилище, становились лауреатами рес­публиканских конкурсов.

К окончанию педагогической карьеры среди воспитанников Ондасына Абдуллаева было более 40 лауреатов международных и национальных конкурсов.

Много сил и времени педагог посвящал укреплению и утверж­дению истинно казахской баянной школы, он – автор трех сборников пьес казахской народной и классической музыки для баяна. Ондасын Абдуллаев – инициатор и художественный руководитель республиканских конкурсов в Алматы на базе РМШ для одаренных детей им. К. Байсеитовой, директором которой он был многие годы. Являлся постоянным председателем жюри международного конкурса «Шабыт» и конкурса инструменталистов «Курмангазы».

– Его приглашали в жюри международного конкурса в Тяньцзине (Китай). У него был огромный творческий потенциал, оцененный страной и учениками: заслуженный деятель РК Ондасын Абдуллаев был кавалером орденов «Парасат», «Құрмет». Мир стал узнавать Казахстан в том числе и через высокое исполнительское мастерство его учеников. Новых казахских бая­нистов продолжают обучать вершинам мастерства Зауре Смакова и Анатолий Гайсин, – заключил Суюнген Сейтханов.

Справедливости ради следует отметить, что баян не есть истинно русское изобретение, он – модернизированный потомок итальянской и немецкой гармоник (русские умели ставить подковы на зарубежных блошек). В руки казахских кюйши и жырау он пришел в виде гармони из России.

А было это примерно так: помогали аульчане разгружать вещи русскому купцу да нечаянно уронили сундук. И из его чрева раздался удивительно красивый многоголосый звук.

«Кто это поет там, внутри?» – спрашивают они. «Это тайный звук живет в этом сундуке, – решил пошутить купец. – Сырнай, по-вашему…» Аульчане знали, что сырнай – это музыкальный инструмент предков. И решили они во что бы то ни стало завладеть «тайной» из сундука. В итоге досталась гармонь самому лучшему умельцу игры на всем, что звучит, джигиту Шашубаю Кошкарбаеву. В короткое время талантливый парень овладел гармонью. Да так навост­рился играть, что брал первые призы на состязаниях гармонистов, что ежегодно проводились на ярмарке в Нижнем Новгороде. Свою гармонь Шашубай называл не иначе как «сырнай»…

Среди нынешних лауреатов международных конкурсов, проводимых в России, потомков славного Шашубая более десятка. Их инструменты в Казахстане тоже зовутся сырнаями, хотя нет в них уже никакой тайны.

Многие русские парни и девушки в последние годы все чаще овладевают игрой на домб­ре, благо и у «души казахского народа» были поклонники, переселившие­ся в Казахстан из других стран. Первая из них – казачка Мария Рыкина, сочинявшая казахские песни, среди которых – шедевральная «Дударай». Ее Мария, впоследствии Марьям, написала для любимого мужа Дуйсена.

Стоит вспомнить и казахстанца Павла Сапожникова – автора многих обработок народной и популярной музыки для исполнения домбры с баяном. В наши дни у этого направления эстрады много последователей.

А еще говорят, что вскоре к нам на конкурсное состязание приедут русские кюйши.