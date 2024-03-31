Казахский жокей на японском скакуне заработал 360 тыс. долларов

Фото: twitter.com/RacingDubai

А первый казахстанский жокей международного класса Бауржан Мырзабаев на японском скакуне Dura Erede финишировал пятым на Dubai World Cup, сообщает Спорт Шрёдингера.

Кабирхан с ирландским жокеем Патриком Доббсом стал восьмым.

7 миллионов долларов и победу на Dubai World Cup, который стал кульминацией скачек из девяти розыгрышей, забрал Laurel Rival, выступающий под флагом Саудовской Аравии.

В гонке стоимостью 12 миллионов долларов участвовали 12 лошадей.

Итоговый протокол Dubai World Cup-2024: Бауржан Мырзабаев на японском скакуне Dura Erede - $360 тыс., Кабирхан с ирландским жокеем Патриком Доббсом - $120 тыс.