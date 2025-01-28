Казахстан будет улучшать инвестклимат на основе проблемных кейсов - Бектенов

Фото: Правительство

Первым об основных результатах работы правительства по итогам 2024 года, а также планах на текущий год рассказал премьер Олжас Бектенов, передает корреспондент Kazpravda.kz

Он сообщил, что в прошедшем году рост экономики составил 4,8%.

«Высокая динамика достигнута в сельском хозяйстве – 13,7%, строительстве – 13,1%, торговле –9,1%, транспорте – 8,5%. Объем обрабатывающей промышленности увеличился на 5,9%. В аграрном секторе и обработке зафиксирован самый динамичный рост за последние 10 лет. В то же время, добыча нефти снизилась на 2 млн 400 тыс. тонн, оказав негативное влияние на темпы роста ВВП. Во многом это произошло из-за обязательств страны в рамках ОПЕК+, а также капитальных ремонтов на крупных месторождениях», – отметил Бектенов.

По его словам, построено 29 крупных заводов, в том числе по производству чугунного литья в Костанайской области; вольфрама и теплоизоляционных материалов в Алматинской области; переработке драгоценных металлов в Шымкенте; производству катодной меди, автомобильных шин и бытовой техники в Карагандинской области и другие.

Премьер также подчеркнул, что запуск современных производств в городе Сарань позволил ему выйти из категории моногородов.

Относительно сельского хозяйства, он отметил, что за год собрано более 26 млн тонн зерновых, свыше 3 млн тонн масличных культур. На экспорт уже отгружено 4 млн тонн зерна.

«В стране впервые введено 19 млн кв. м жилья. Построено 397 объектов здравоохранения, 298 объектов образования. Сдано 40 студенческих общежитий на 11 тыс. мест. Объем грузоперевозок в прошедшем году вырос на 10%, достигнув порядка 1 млрд тонн. Контейнерные перевозки по ТМТМ увеличились в 2,7 раза. Строительством и ремонтом охвачено 12 тыс. км автомобильных дорог и 2 тыс. 800 км.железнодорожных путей», – сказал глава Кабмина.

Он добавил также, что введены в эксплуатацию три новых терминала в аэропортах Алматы, Кызылорды и Шымкента. Дополнительно обеспечено газом более 300 тысяч, центральным водоснабжением свыше 200 тысяч человек.

Проведена модернизация 542 км тепловых сетей и 55 тепловых источников, отремонтировано 6,5 тыс. км инженерных сетей.

Введена дополнительная электрогенерация суммарной мощностью более 700 МВт. Аграрии были обеспечены поливной водой

в полном объеме. При этом в Аральское море направлено 2 млрд 600 млн куб. метров воды, что значительно выше показателей прошлых лет.

Кроме того, завершена модернизация 80 водоканаловобщей протяженностью более 400 км. Охват земель водосберегающими технологиями вырос в 1,5 раза, до 470 тыс. га.

«Инвестиционным штабом оперативно устранены проблемные вопросы по 115 проектам суммарной стоимостью 50 млрд долл. Следует отметить, что в интересах дела инвестштабом принимаются решения, позволяющие своевременно запустить нужные для страны проекты вопреки формальным бюрократическим процедурам. Далее на основе конкретных проблемных кейсов инвестштаб формирует пакет точечных законодательных изменений для улучшения делового климата. В настоящее время в работе находятся 97 поправок», - сообщил премьер.

В разрезе регионов наибольший экономический рост по итогам прошлого года показали: Северо-Казахстанская, Карагандинская, Туркестанская, Кызылординская области, города Астана и Шымкент. Низкая динамика по основным показателям сложилась в Улытау, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях.