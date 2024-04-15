Казахстан демонстрирует приверженность искоренению всех форм насилия – сенатор

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Дана Аменова
Корреспондент

В последнее время насилие в отношении женщин и детей стало рассматриваться в стране как острая социальная проблема. Все конструктивные предложения экспертов и запросы простых граждан нашли отклик и поддержку со стороны Президента. Такое мнение выразила сенатор Айнур Аргынбекова, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: senate.parlam.kz

Подписание Главой государства нового закона демонстрирует, что руководство страны, функционируя в контексте реализации принципа «слышащего государства», оперативно реагирует на общественный запрос, отмечает депутат.

Новый закон направлен на практическое усиление правовой защищенности женщин и детей. Разработанные нормы демонстрируют твердую намеренность государства всесторонне защищать права человека исходя из интересов граждан страны.

Создана действенная законодательная база, задающая четкий вектор развития страны в части защиты прав женщин и детей.

«Отношение к ребенку, это отношение к своему будущему, от того, какими будут наши дети, зависят перспективы развития всего общества и государства. Именно по этой причине в развитых странах благополучие и безопасность детей выходит на первый план», - отметила сенатор.

По ее словам, введены нормы, ужесточающие ответственность за любые проявления насилия в отношении женщин и детей, а также призванные укрепить институт семьи, безопасность несовершеннолетних.

Существенно ужесточена ответственность за проявление любых форм насилия против детей. В Уголовном кодексе систематизированы и четко определены перечень преступлений против несовершеннолетних от причинения вреда здоровью до похищения и убийства. Совершившие такие деяния лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности в связи с примирением.

Впервые введена уголовная ответственность за приставание сексуального характера к лицам, не достигшим 16-летнего возраста. До принятия этих норм, такая ответственность предусматривалась только за развращение лиц, не достигших 14-летнего возраста. За это предусмотрены исправительные работы до 200 МРП или общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток. Кроме того, обвиняемый может лишиться права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

Установлена обязанность организаций образования незамедлительно сообщать правоохранительным органам о совершении несовершеннолетними или в отношении них противоправных деяний.

Известно немало случаев принудительной высадки детей до 16 лет из общественных транспортов. Это опасно для ребенка, который, чаще всего возвращается из школы самостоятельно. Теперь это будет считаться правонарушением, за который предусмотрен штраф в размере 5 МРП (18 460 тенге).

«Закон поддерживает принцип нулевой терпимости к насилию в отношении детей. Это поможет создать безопасную среду для женщин развития детей, обеспечит им защиту от жестокого обращения.

Казахстан, являясь ответственным членом международного сообщества, демонстрирует свою приверженность искоренению всех форм насилия как на глобальном, так и на национальном уровнях», - пишет депутат.

Предусмотрено за похищение детей лишение свободы на срок от 10 до 15 лет лишения свободы (ранее от 7 до 12 лет), а за незаконное лишение их свободы – от 5 до 10 лет лишения свободы (ранее до 5 лет).

Новый закон также направлен на уменьшение случаев самоубийства. Если ранее предусматривалась уголовная ответственность только за доведение до самоубийства, то теперь – за склонение и содействие к совершению самоубийства. Подобные действия в отношении несовершеннолетнего повлекут лишение свободы от 5 до 9 лет. Тем самым эти меры усилят как профилактику предотвращения самоубийств, так и ответственность виновных в этом.

Новый закон предусматривает наиболее суровое наказание в виде пожизненного лишения свободы педофилам и убийцам детей. При этом исключены любые альтернативы. Тем самым к подобным лицам в обществе сформирована нулевая терпимость.

«Новые нормы ориентированы на борьбу с травлей в школах. Так, впервые введена административная ответственность за травлю несовершеннолетнего. За это деяние предусмотрено предупреждение или штраф в размере 10 МРП. Повторное совершение травли влечет штраф 30 МРП (110 760 тенге), а если деяние совершено несовершеннолетним в возрасте от 12 до 16 лет – предупреждение или штраф 10 МРП на родителей или лиц, их заменяющих. Подобное повышение ответственности для родителей, чьи дети занимаются буллингом сверстников, заставит их серьезно задуматься над воспитанием своих чад», - добавила она.

#дети #безопасность #законодательство

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