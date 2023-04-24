Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Чехию почти на $600 млн

Перспективы дальнейшего укрепления казахстанско-чешского сотрудничества обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и премьер-министр Чехии Петр Фиала, прибывший в нашу страну с официальным визитом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина.

Фото: primeminister.kz

Стороны подробно обсудили актуальные вопросы и возможности взаимодействия в сферах торговли, промышленности, энергетики, транспорта, логистики, финансов, сельского хозяйства, цифровизации, образования, туризма и так далее.

Алихан Смаилов подчеркнул, что товарооборот между странами в прошлом году вырос на 67% и достиг $423 млн. Динамичный рост продолжается и в текущем году. Вместе с тем Казахстан готов нарастить экспорт продукции в Чехию по 95 товарным позициям на сумму порядка $600 млн.

Как отметил глава Правительства, привлечение инвестиций также является важным направлением двустороннего сотрудничества. Так, с 2008 года в Казахстан вложено порядка $270 млн прямых чешских инвестиций. При этом тенденция позитивного роста сохраняется и в последние годы.

«Инвестиционное взаимодействие между нашими странами подкрепляется новыми совместными проектами. В Казахстане для инвесторов предусмотрены различные налоговые и таможенные льготы. В этой связи приглашаем чешские компании к активной совместной работе», – сказал Алихан Смаилов.

Премьер-министр обозначил важность дальнейших шагов по развитию промышленной кооперации, в частности, локализации машиностроительного производства в РК.

«В настоящее время уже имеется предметная заинтересованность у таких крупных чешских компаний, как Skoda Transportation, Сzechoslovak group и ряда других, которые могут стать локомотивами развития нашей дружбы в высокоиндустриальных сферах», – подчеркнул он.

Кроме того, Алихан Смаилов отметил большие перспективы укрепления взаимодействия в транзитно-транспортной сфере, в том числе в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута, установления прямого авиасообщения между странами и сотрудничества в области привлечения венчурных инвестиций в IT-стартапы.

«Правительство Казахстана настроено на всестороннее и эффективное партнерство с Чешской Республикой по всему спектру взаимодействия», – сказал он.

В свою очередь Петр Фиала подчеркнул готовность Чехии и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном. Особый интерес при этом вызывают инициативы в сферах энергетики, продовольствия и финансов.

«Чехия связана с Казахстаном долговременными дружественными отношениями, и мы заинтересованы в их дальнейшем развитии. Мы считаем Казахстан одним из ключевых партнеров в Центрально-Азиатском регионе. При этом наше сотрудничество развивается в более широком контексте, так как весь Европейский союз заинтересован в развитии более тесного партнерства со странами Центральной Азии. И отношения между Казахстаном и Чехией являются одной из опор этого сотрудничества», – сказал Петр Фиала.

Премьер-министр Чехии акцентировал внимание на перспективности совместных шагов в сферах транспорта, модернизации энергетической инфраструктуры, развития возобновляемых источников энергии, машиностроения и других направлениях.

Кроме того, Петр Фиала отметил важность продолжения гуманитарного сотрудничества между странами, в частности, поддержания связи между школами и университетами. Он также добавил, что открытие прямого авиасообщения может дать значительный толчок развитию двусторонних отношений.

По итогам встречи стороны выразили готовность поддерживать активные контакты между странами на различных уровнях для укрепления взаимовыгодного сотрудничества.