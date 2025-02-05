Казахстан готов поставлять в Египет до 1 млн тонн зерна

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Египта в РК Хассаном Ибтиссам Ракхой Ахмедом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МСХ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Стороны обсудили вопрос укрепления двустороннего сотрудничества в области АПК. Айдарбек Сапаров подчеркнул, что взаимодействие в сфере сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений.

«Доля продукции АПК в общем товарообороте с Египтом невысока, потенциал по увеличению объемов взаимовыгодных поставок сельскохозяйственной продукции используется не в полной мере. Нам необходимо усилить работу. В 2024 году благодаря принятым мерам и соблюдению агротехнологий собран рекордный урожай зерновых культур. Мы готовы экспортировать в Египет до 1 млн тонн зерна, а при необходимости увеличить объемы поставок», - отметил министр.

Хассан Ибтиссам Ракха Ахмед сообщила, что для проработки данного вопроса в Казахстан в ближайшее время приедут представители агентства «Будущее Египта для устойчивого развития».

Казахстанская сторона готова оказать всестороннее содействие в их работе.

Также были рассмотрены вопросы экспорта говядины и баранины в Египет, совместного строительства складских помещений для хранения пшеницы и зерновых.

#Казахстан #Египет #экспорт #зерно

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