Казахстан готов увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов – Токаев

Как отметил президент, синергия потенциалов стран Центральной Азии и колоссальные возможности стран Залива способны задать более высокий уровень многогранному партнерству.

Коллаж: Kazpravda.kz

Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Персидского залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов. Об этом заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев во время выступления на первом Саммите "Центральная Азия + Совет сотрудничества арабских государств Залива", сообщает Kazpravda.kz.

"Казахстан придает исключительное значение сегодняшней встрече. Страны Залива, обладая огромным политическим влиянием, экономическим и инвестиционным потенциалом, выступают нашими важнейшими партнерами по многим ключевым направлениям. Активизация внутрирегионального сотрудничества государств Центральной Азии и укрепление глобальной значимости региона открывает совершенно новые возможности для расширения нашего многопланового взаимодействия. Безусловно, свой весомый вклад в это дело вносят диалоговые форматы "ЦА+", - сказал президент.

Как он отметил, синергия потенциалов стран Центральной Азии и колоссальные возможности стран Залива способны задать более высокий уровень многогранному партнерству.

"С удовлетворением отмечаю начавшийся в последние годы динамичный рост торговли нашего региона со странами Совета сотрудничества. Но цифровые показатели пока не отражают наш реальный потенциал. Мы имеем все возможности значительно увеличить взаимный товарооборот. Для этого нам необходимо наращивать номенклатуру взаимной торговли. К примеру, Казахстан готов в кратчайшие сроки увеличить свой экспорт в страны Залива по 100 товарным позициям на сумму около 400 млн долларов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Также он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в увеличении объемов и диверсификации структуры экспортных поставок товаров агропромышленного комплекса в арабские страны.

"Наша страна входит в десятку крупнейших в мире производителей пшеницы и муки. Опыт и возможности арабских партнеров в производстве, переработке и сертификации продукции "органик" и "халал" весьма востребованы. В данном контексте считаем необходимым продолжить работу по синхронизации стандартов, системы технического регулирования и сертификации. Все эти задачи мы можем эффективно реализовать, используя потенциал Исламской организации продовольственной безопасности", - добавил глава государства.