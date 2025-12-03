Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Фондом международного развития ОРЕС (Международная межправительственная организация стран — экспортеров нефти), сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как отмечается в заключении к документу, основной целью Рамочного соглашения является организация операций в частном секторе между Правительством Республики Казахстан и Фондом международного развития OPEC.

Рамочное соглашение направлено на предоставление займов и гарантий Фондом международного развития OPEC для финансирования инвестиционных проектов, освобождение активов и доходов Фонда международного развития OPEC от прямых налогов, предоставление возможности конвертировать валюту и переводить средства.

Кроме того, предусмотрено определение статуса и режима Фонда международного развития OPEC, а также предоставления ему привилегий и иммунитета, защита прав Фонда международного развития OPEC и бенефициаров и урегулирование споров через арбитражный суд.